Hokejisti Dukly prehrali s Košicami, stav série je vyrovnaný

štvrťfinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/



HK Dukla Trenčín - HC Košice 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)



Góly: 23. Leskinen (Green), 30. Josling (MacDougall), 38. Stapley (Hudec, Josling) - 3. Gildon, 6. Havrila (Ferenc, Rosandič), 29. Lamper (Repčík, Rosandič), 36. Martel (Mikúš, Gildon), 46. Petráš (Pollock, Chovan), 59. Mikúš (Ferenc). Rozhodcovia: Orolin, Rojík - Frimmel, Šoltés, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 5547 divákov.



Trenčín: Grigals – MacDougall, Macejko, Hatala, Laurenčík, Hlaváč, Bečár, Goljer, Krajč – Josling, Stapley, Záborský - Krajčovič, Mráz, Ahl - Leskinen, Lapšanský, Bezúch - Green, Kalis, Hudec



Košice: Janus – Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl – Jääskeläinen, Pollock, Petráč – Lunter, Martel, Mikúš – Lamper, Havrila, Rogoň – Zigo, Chovan, Repčík



/stav série: 2:2/







hlasy po zápase: /zdroj: JOJ Šport/:



Tommi Hämäläinen, tréner Trenčína: "Dnes sme len predstierali, že hráme hokej a to nie je dobré. Nemali sme takú formu ako včera. Stále je pred nami dosť zápasov a musíme veriť, že vyhráme ešte dvakrát."



Dan Ceman, tréner Košíc: "Dobre sme čítali hru, dnes išli na rozdiel od včerajšieho zápasu všetci naplno a to vplývalo dobre na celý tím. Úlohu zohral aj náš pokoj na puku. Chceli sme to dnes viac otvoriť a dostať sa do väčších šancí, čo sa nám darilo v hre päť na päť. Celkovo sme boli lepší. Janus si zaslúžil dnešné víťazstvo a pravdepodobne bude chytať aj v ďalšom zápase."

Trenčín 24. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice vyhrali vo štvrtom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy na ľade Dukly Trenčín 6:3 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2. Hostia položili základ úspechu v prvej tretine, keď zaznamenali v priebehu presne troch minút dva presné zásahy. Ďalší duel je na programe v stredu 26. marca o 18.00 h v Košiciach.Skóre otvoril v tretej minúte americký útočník Max Gildon a vedenie sa podarilo navýšiť centrovi tretieho útoku Matúšovi Havrilovi. Ďalší presný zásah prišiel až v prostrednom dejstve, o kontaktný gól sa postaral Ville Leskinen. Hostia však o chvíľu opäť odskočili na dvojgólový rozdiel. "Vojaci" sa k nim priblížili ešte v 38. minúte, no po druhej prestávke doplatili na oslabenie o dvoch hráčov a v závere duelu sa nedokázali dlho dostať k power play. V nej napokon ešte inkasovali do prázdnej bránky, keď Tomáš Mikúš poslal do siete puk z vlastného obranného pásma vzduchom.