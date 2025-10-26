< sekcia Šport
Hokejisti Dukly Trenčín na domácom ľade zdolali posledný Prešov 3:1
Prelomili tak sedemzápasovú sériu bez víťazstva.
Autor TASR
Trenčín 26. októbra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín prelomili v 15. kole Tipsport ligy sedemzápasovú sériu bez víťazstva. Na domácom ľade zdolali posledný Prešov 3:1 a v neúplnej tabuľke sa s 20 bodmi dostali na siedme miesto.
Dukla viedla po prvej tretine 2:0 zásluhou Andreja Krajčoviča a Juraja Bezúcha. Pri druhom góle si pripísal svoj prvý kanadský bod v drese „vojakov“ Phil Varone, najnovšia posila Trenčanov. Stav znížil Američan Hunter Fejes, pre ktorého to bol po piatich asistenciách prvý presný zásah za Prešov. Dvojgólové vedenie vrátil domácim v 34. minúte Adam Lapšanský. V poslednej tretine už gól nepadol a Trenčín si tak pripísal tri body prvýkrát od triumfu nad Popradom v 7. kole.
Dukla viedla po prvej tretine 2:0 zásluhou Andreja Krajčoviča a Juraja Bezúcha. Pri druhom góle si pripísal svoj prvý kanadský bod v drese „vojakov“ Phil Varone, najnovšia posila Trenčanov. Stav znížil Američan Hunter Fejes, pre ktorého to bol po piatich asistenciách prvý presný zásah za Prešov. Dvojgólové vedenie vrátil domácim v 34. minúte Adam Lapšanský. V poslednej tretine už gól nepadol a Trenčín si tak pripísal tri body prvýkrát od triumfu nad Popradom v 7. kole.
Tipsport liga - 15. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Krajčovič (Šiška), 16. Bezúch (Baptiste, Varone), 34. Lapšanský (Starosta, Vitolinš) - 27. Fejes (Kozák, Ullman). Rozhodcovia: Klejna, Konc ml. - Vyšný, Hercog, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1782 divákov.
Trenčín: Junca – Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Goljer, Starosta, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bezúch – Bellerive, Krajč, Ahl – Dudáš, Vitolinš, Lapšanský – Krajčovič, Šiška, Hudec.
Prešov: Janus – Ullman, Novota, MacDougall, Semaňák, Hain, Kozák – Fejes, Rapuzzi, Avtsin – Bačo, Rockwood, Giľák – Chalupa, Suja, Jokeľ – Valigura, Paločko, Štetka.
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Krajčovič (Šiška), 16. Bezúch (Baptiste, Varone), 34. Lapšanský (Starosta, Vitolinš) - 27. Fejes (Kozák, Ullman). Rozhodcovia: Klejna, Konc ml. - Vyšný, Hercog, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1782 divákov.
Trenčín: Junca – Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Goljer, Starosta, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bezúch – Bellerive, Krajč, Ahl – Dudáš, Vitolinš, Lapšanský – Krajčovič, Šiška, Hudec.
Prešov: Janus – Ullman, Novota, MacDougall, Semaňák, Hain, Kozák – Fejes, Rapuzzi, Avtsin – Bačo, Rockwood, Giľák – Chalupa, Suja, Jokeľ – Valigura, Paločko, Štetka.