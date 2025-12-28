< sekcia Šport
Hokejisti Dukly Trenčín triumfovali doma nad Nitrou 3:2
Autor TASR
Trenčín 28. decembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín ukončili štvorzápasovú sériu prehier. V nedeľnom dueli 33. kola Tipsport ligy triumfovali doma nad Nitrou 3:2 po predĺžení a v tabuľke zostali na ôsmej pozícii. „Corgoňom“ naďalej patrila druhá priečka za vedúcim Slovanom Bratislava.
Domáci mali skvelý vstup do zápasu, keď ich už v 2. minúte poslal do vedenia Juraj Bezúch v presilovej hre. Na začiatku druhej tretiny síce vyrovnal Miloš Bubela, ale v 29. minúte sa opäť presadil Bezúch. Dlho to vyzeralo, že Dukla si do konca stretnutia vedenie ustráži, ale v závere vynútil pre hostí predĺženie Zachary Osburn. V ňom spečatil hetrik nedeľný hrdina Bezúch a rozhodol o víťazstve Trenčanov.
Tipsport liga - 33. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 2. Bezúch (Mikuš, Vitolinš), 29. Bezúch (M. Hrenák, Hudec), 61. Bezúch (Descheneau) - 22. Bubela (Jackson), 58. Osburn (Passolt, Paulovič). Rozhodovali: Crman, Baluška - Gegáň, Vyšný, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4506 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Kršák, M. Hrenák, Hatala, Maruna, Rezničák - Ahl, Varone, Descheneau - Lapšanský, Vitolinš, Bellerive - Hudec, Krajč, Bezúch - Stránský, Kalis, Krajčovič
Nitra: Patrikainen - Bača, Osburn, Stacha, Carmichael, Valent, Vitaloš, Kováč - Buček, Hrnka, Paulovič - Passolt, Bubela, Jackson - Molnár, Čederle, Lacka - Csányi, Bajtek, Kováč
