Hokejisti Dukly Trenčín zdolali Košice

štvrťfinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/



HK Dukla Trenčín - HC Košice 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)



Góly: 5. Leskinen (Stapley), 7. Leskinen (Hatala, Bezúch), 10. Hlaváč (Bezúch), 35. Lapšanský (Bezúch), 60. Záborský (MacDougall) - 18. Jääskeläinen (Rosandič, Chovan), 60. Petráš (Chovan, Pollock), Rozhodcovia: Snášel, Goga - Orolin, Vyšný, vylúčení: 11:15 na 2. min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



Trenčín: Grigals – Starosta, MacDougall, Hlaváč, Macejko, Laurenčík, Hatala, Krajč, Goljer – Záborský, Stapley, Josling – Ahl, Mráz, Krajčovič – Bezúch, Lapšanský, Leskinen – Hudec, Kalis, Green



Košice: Riečický (10. Janus) – Rosandič, Teves, Gildon, Šedivý, Deyl, Ferenc – Petráš, Pollock, Jääskeläinen – Archambault, Martel, Lunter – Mikúš, Chovan, Lamper – Rogoň, Havrila, Bartánus



/stav série: 2:1/

Trenčín 23. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín si v treťom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy poradili s HC Košice 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Domáci položili základ úspechu v prvej tretine, keď zaznamenali v priebehu necelých šiestich minút tri presné zásahy. Ďalší duel je na programe v pondelok 24. marca o 18.00 h opäť na trenčianskom ľade.Ústrednou postavou úvodu stretnutia bol Ville Leskinen, v priebehu sto sekúnd sa dvakrát strelecky presadil a dostal Trenčín do psychologickej výhody. Prvá tretina priniesla ešte dva presné zásahy, po jednom na oboch stranách. V druhej časti opäť dostal Duklu do trojgólového vedenia Adam Lapšanský. V tretej tretine sa ešte Košičania snažili niečo urobiť so zápasom, ale z vyvinutého tlaku sa im podarilo v samom závere len skorigovať skóre. Trenčania ešte do prázdnej bránky pridali piaty gól a po víťazstve 5:2 získali vedenie v sérii.Tommi Hämäläinen, tréner Trenčína: "Dan Ceman, tréner Košíc: "