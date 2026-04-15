Streda 15. apríl 2026
Hokejisti Dynama Pardubice zdolali Spartu 1:0 a zahrajú si finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V súboji o majstrovskú trofej nastúpia Pardubice proti Třincu.

Autor TASR
Pardubice 15. apríla (TASR) - Hokejisti Dynama Pardubice sa stali druhými finalistami play off českej extraligy. V rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase zdolali Spartu Praha 1:0 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. O jediný presný zásah sa postaral v 14. minúte Jan Mandát. Za domácich hral slovenský útočník Miloš Kelemen, pre zranenie naopak chýbal jeho krajan Peter Čerešňák. V súboji o majstrovskú trofej nastúpia Pardubice proti Třincu.



Česká extraliga - 7. zápas semifinále play off:

Dynamo Pardubice - Sparta Praha 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 14. Mandát

/konečný stav série: 4:3, Pardubice postúpili do finále/
