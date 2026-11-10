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Hokejisti Eisbären Berlín zvíťazili na ľade fínskeho KooKoo Kouvola
KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hokejisti tímu Eisbären Berlín zvíťazili v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ľade fínskeho KooKoo Kouvola 5:3. Nemecký zástupca prehrával na začiatku druhej tretiny 0:2, dvoma gólmi ho nasmeroval k výhre Liam Kirk.
osemfinále Ligy majstrov - prvý zápas:
KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly: 14. A. Holmström, 23. Gröndahl, 55. Rooba – 23. a 29. Kirk, 32. A. Smith, 47. Veilleux, 57. Vikingstad
KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly: 14. A. Holmström, 23. Gröndahl, 55. Rooba – 23. a 29. Kirk, 32. A. Smith, 47. Veilleux, 57. Vikingstad