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Hokejisti Eisbären Berlín zvíťazili na ľade fínskeho KooKoo Kouvola

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Hokejisti tímu Eisbären Berlín zvíťazili v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ľade fínskeho KooKoo Kouvola 5:3. Nemecký zástupca prehrával na začiatku druhej tretiny 0:2, dvoma gólmi ho nasmeroval k výhre Liam Kirk.



osemfinále Ligy majstrov - prvý zápas:

KooKoo Kouvola – Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Góly: 14. A. Holmström, 23. Gröndahl, 55. Rooba – 23. a 29. Kirk, 32. A. Smith, 47. Veilleux, 57. Vikingstad
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