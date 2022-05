MS2022: Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta

Na snímke uprostred fínsky hráč Mikael Granlund oslavuje gól vo finále 85. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Fínsko - Kanada vo fínskom Tampere v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Finále (Tampere):



Fínsko - Kanada 4:3 po predĺžení (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0)



Góly: 45. Granlund (Heiskanen, Lehtonen), 46. Granlund (Lehtonen, Hartikainen), 67. Manninen (Granlund, Heiskanen) – 24. Cozens (Barzal, Severson). Rozhodovali: Nord, Ohlund (obaja Švéd.) – Briganti (USA), Synek (SR), vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 11.487 divákov. Zmeny: 45. Tomkins namiesto Driedgera (Kan.)



Fínsko: Olkinuora – Hietanen, Lehtonen, Pokka, Heiskanen, Vatanen, Friman, Ohtamaa, Lindell – Hartikainen, Manninen, Granlund – Sallinen, Filppula, Rajala – Armia, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Mäenalanen



Kanada: Driedger (45. Tomkins) – Graves, Chabo, Severson, Sanheim, Whitecloud, Holden, Mayo – Batherson, Dubois, Cozens – Anderson, Barzal, Sillinger – Roy, Lowry, Comtois – Gregor, Mercer, Johnson – Geekie



Na snímke hráč Kanady Josh Anderson oslavuje gól vo finále 85. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Fínsko - Kanada vo fínskom Tampere v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke tréner Kanady Claude Julien sleduje hru vo finále 85. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Fínsko - Kanada vo fínskom Tampere v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Fínska Sakari Manninen oslavuje víťazný gól v predĺžení vo finále 85. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Fínsko - Kanada (4.3) vo fínskom Tampere v nedeľu 29. mája 2022. Foto: TASR/AP

Medailové zrkadlo histórie šampionátov:



Kanada 27 16 9



ZSSR/SNŠ/Rusko 27 10 10 (Rusko 5-3-5)



ČSSR/ČR 12 13 22 (ČR 6-1-6)



Švédsko 11 19 17



Fínsko 4 9 3



USA 2 9 9



Veľká Británia 1 2 2



SLOVENSKO 1 2 1



Švajčiarsko - 3 8



Nemecko - 2 2



Rakúsko - - 2



Najlepší hráči na jednotlivých postoch na MS v rokoch 1954-2022:



Rok Brankár Obranca Útočník



1954 Lockhardt (Kan.) Björn (Švéd.) Bobrov (ZSSR)



1955 Rigazio (USA) Gut (ČSSR) Warwick (Kan.)



1956 Ikola (USA) Sologubov (ZSSR) McKenzie (Kan.)



1957 Straka (ČSSR) Sologubov (ZSSR) T. Johansson (Švéd.)



1958 Nadrchal (CSSR) Tregubov (ZSSR) Burns (Kan.)



1959 Pučkov (ZSSR) Lamirande (Kan.) Cleary (USA)



1960 McCartan (USA) Sologubov (ZSSR) Nilsson (Švéd.)



1961 Martin (Kan.) Tregubov (ZSSR) Bubník (ČSSR)



1962 Haeggroth (Švéd. Mayasich (USA) T. Johansson (Švéd.)



1963 Martin (Kan.) Stoltz (Švéd.) Vlach (ČSSR)



1964 Martin (Kan.) Tikal (ČSSR) Ivanov (ZSSR)



1965 DZURILLA (ČSSR) Tikal (ČSSR) Staršinov (ZSSR)



1966 Martin (Kan.) Ragulin (ZSSR) Loktev (ZSSR)



1967 Wetzel (USA) Davydov (ZSSR) Firsov (ZSSR)



1968 Broderick (Kan.) Horešovský (ČSSR) Firsov (ZSSR)



1969 Holmqvist (Švéd. Suchý (ČSSR) Sterner (Švéd.)



1970 Ylönen (Fín.) Svedberg (Švéd.) Malcev (ZSSR)



1971 Holecek (ČSSR) Suchý (ČSSR) Firsov (ZSSR)



Koskela (Fín.)



1972 Valtonen (Fín.) Pospíšil (ČSSR) Malcev (ZSSR)



1973 Holeček (ČSSR) Vasiljev (ZSSR) Michajlov (ZSSR)



1974 Treťjak (ZSSR) Sjöberg (Švéd.) Nedomanský (ČSSR)



1975 Holeček (ČSSR) Marjamäki (Fín.) Jakušev (ZSSR)



1976 Holeček (ČSSR) Pospíšil (ČSSR) Martinec (ČSSR)



1977 Högosta (Švéd.) Vasiljev (ZSSR) Balderis (ZSSR)



1978 Holeček (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Dionne (Kan.)



1979 Treťjak (ZSSR) Vasiljev (ZSSR) Paiement (Kan.)



1980 Bubla (ČSSR) Michajlov (ZSSR) Makarov (ZSSR)



1981 Lindmark (Švéd.) Robinson (Kan.) Malcev (ZSSR)



1982 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Šalimov (ZSSR)



1983 Treťjak (ZSSR) Kasatonov (ZSSR) Lála (ČSSR)



1985 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Makarov (ZSSR)



1986 Lindmark (Švéd.) Fetisov (ZSSR) Krutov (ZSSR)



1987 Hašek (ČSSR) Hartsburgh (Kan.) Krutov (ZSSR)



1989 Hašek (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Bellows (Kan.)



1990 Irbe (ZSSR) Tatarinov (ZSSR) Yzerman (Kan.)



1991 Ketterer (Fín.) Macoun (Kan.) Kamenskij (ZSSR)



1992 Söderström (Švéd. ŠVEHLA (ČSSR) Sundin (Švéd.)



1993 Bříza (ČR) Juškievič (Rus.) Lindros (Kan.)



1994 Ranford (Kan.) Svensson (Švéd.) Kariya (Kan.)



1995 Myllys (Fín.) Olsson (Švéd.) Koivu (Fín.)



1996 Turek (ČR) Žitnik (Rus.) Perreault (Kan.)



1997 Salo (Švéd.) Blake (Kan.) Nylander (Švéd.)



1998 Sulander (Fín.) Kučera (CR) Forsberg (Švéd.)



1999 Salo (Švéd.) Kučera (CR) Koivu (Fín.)



2000 Čechmánek (ČR) Nummelin (Fín.) ŠATAN (SR)



2001 Hnilička (ČR) Johnsson (Švéd.) S. Kapanen (Fín.)



2002 Sokolov (Rus.) Tjärnqvist(Švéd.) Hagman (Fín.)



2003 Burke (Kan.) Bouwmeester(Kan.) Sundin (Švéd.)



2004 Conklin (USA) Tärnström (Švéd.) Heatley (Kan.)



2005 Vokoun (ČR) Redden (Kan.) Kovaľov (Rus.)



2006 Holmqvist (Švéd.) Kronwall (Švéd.) Crosby (Kan.)



2007 Lehtonen (Fín.) Markov (Rus.) Morozov (Rus.)



2008 Nabokov (Rus.) Burns (Kan.) Heatley (Kan.)



2009 Mezin (Bielor.) Weber (Kan.) Kovalcuk (Rus.)



2010 Endras (Nem.) Nummelin (Fín.) Dacjuk (Rus.)



2011 Fasth (Švéd.) Pietrangelo(Kan.) Jágr (ČR)



2012 LACO (SR) CHÁRA (SR) Malkin (Rus.)



2013 Enroth (Švéd.) Josi (Švaj.) Kontiola (Fín.)



2014 Bobrovskij (Rus.) Jones (USA) Tichonov (Rus.)



2015 Rinne (Fín.) Burns (Kan.) Spezza (Kan.)



2016 Koskinen (Fin.) Matheson (Kan.) Laine (Fin.)



2017 Vasilevskij (Rus.) Seidenberg (Nem.) Panarin (Rus.)



2018 Andersen (Dán.) Klingberg (Švéd.) Aho (Fín.)



2019 Vasilevskij (Rus.) Hronek (ČR) Kučerov (Rus.)



2021 Petersen (USA) Seider (Nem.) CEHLÁRIK (SR)



2022 Olkinuora (Fín.) Lehtonen (Fín.) Červenka (ČR)

Prehľad medailistov na hokejových MS od roku 1920:



1920 Kanada, USA, Československo (Antverpy/zároveň ZOH)



1924 Kanada, USA, Veľká Británia (Chamonix/zároveň ZOH)



1928 Kanada, Švédsko, Švajčiarsko (St.Moritz/zároveň ZOH)



1930 Kanada, Nemecko, Švajčiarsko (Chamonix/Berlín)



1931 Kanada, USA, Rakúsko (Krynica)



1932 Kanada, USA, Nemecko (Lake Placid/zároveň ZOH)



1933 USA, Kanada, Československo (Praha)



1934 Kanada, USA, Nemecko (Miláno)



1935 Kanada, Švajčiarsko, Veľká Británia (Davos)



1936 Veľká Británia, Kanada, USA (GaPa/zároveň ZOH)



1937 Kanada, Veľká Británia, Švajčiarsko (Londýn)



1938 Kanada, Veľká Británia, Československo (Praha)



1939 Kanada, USA, Švajčiarsko, (Zürich/Bazilej)



1940-1946 bez MS



1947 Československo, Švédsko, Rakúsko (Praha)



1948 Kanada, Československo, Švajčiarsko (St.Moritz/zároveň ZOH)



1949 Československo, Kanada, USA (Štokholm)



1950 Kanada, USA, Švajčiarsko (Londýn)



1951 Kanada, Švédsko, Švajčiarsko (Paríž)



1952 Kanada, USA, Švédsko (Oslo/zároveň ZOH)



1953 Švédsko, Francúzsko, NSR, Švajčiarsko, (Zürich/Bazilej)



1954 ZSSR, Kanada, Švédsko, (Štokholm)



1955 Kanada, ZSSR, Československo (Krefeld/Dortmund/Kolín)



1956 ZSSR, USA, Kanada, (Cortina/zároveň ZOH)



1957 Švédsko, ZSSR, Československo (Moskva)



1958 Kanada, ZSSR, Švédsko (Oslo)



1959 Kanada, ZSSR, Československo (Praha/Bratislava)



1960 USA, Kanada, ZSSR (Squaw Valley/zároveň ZOH)



1961 Kanada, Československo, ZSSR Ženeva/Lausanne)



1962 Švédsko, Kanada, USA (Colorado Springs/Denver)



1963 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1964 ZSSR, Švédsko, Československo (Innsbruck/zároveň ZOH)



1965 ZSSR, Československo, Švédsko (Tampere)



1966 ZSSR, Československo, Kanada (Ľubľana)



1967 ZSSR, Švédsko, Kanada (Viedeň)



1968 ZSSR, Československo, Kanada (Grenoble/zároveň ZOH)



1969 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1970 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1971 ZSSR, Československo, Švédsko (Bern/Ženeva)



1972 Československo, ZSSR, Švédsko (Praha)



1973 ZSSR, Švédsko, Československo (Moskva)



1974 ZSSR, Československo, Švédsko (Helsinki)



1975 ZSSR, Československo, Švédsko (Mníchov/Düsseldorf)



1976 Československo, ZSSR, Švédsko (Katovice)



1977 Československo, Švédsko, ZSSR (Viedeň)



1978 ZSSR, Československo, Kanada (Praha)



1979 ZSSR, Československo, Švédsko (Moskva)



1981 ZSSR, Švédsko, Československo (Göteborg/Štokholm)



1982 ZSSR, Československo, Kanada (Helsinki/Tampere)



1983 ZSSR, Československo, Kanada (Düsseldorf/Dortmund/Mníchov)



1985 Československo, Kanada, ZSSR (Praha)



1986 ZSSR, Švédsko, Kanada (Moskva)



1987 Švédsko, ZSSR, Československo (Viedeň)



1989 ZSSR, Kanada, Československo (Štokholm/Södertälje)



1990 ZSSR, Švédsko, Česko-slovensko (Bern/Fribourg)



1991 Švédsko, Kanada, ZSSR (Turku/Helsinki/Tampere)



1992 Švédsko, Fínsko, Česko-slovensko (Praha/Bratislava)



1993 Rusko, Švédsko, Česko-slovensko (Dortmund/Mníchov)



1994 Kanada, Fínsko, Švédsko (Bolzano/Canazei/Miláno)



1995 Fínsko, Švédsko, Kanada (Štokholm/Gävle)



1996 Česko, Kanada, USA (Viedeň)



1997 Kanada, Švédsko, Česko (Helsinki/Turku/Tampere)



1998 Švédsko, Fínsko, Česko (Zürich/Bazilej)



1999 Česko, Fínsko, Švédsko (Oslo/Lillehammer/Hamar)



2000 Česko, SLOVENSKO, Fínsko (Petrohrad)



2001 Česko, Fínsko, Švédsko (Kolín/Hannover/Norimberg)



2002 SLOVENSKO, Rusko, Švédsko (Göteborg/Karlstad/Jönköping)



2003 Kanada, Švédsko, SLOVENSKO (Helsinki/Tampere/Turku)



2004 Kanada, Švédsko, USA (Praha/Ostrava)



2005 Česko, Kanada, Rusko (Viedeň/Innsbruck)



2006 Švédsko, Česko, Fínsko (Riga)



2007 Kanada, Fínsko, Rusko (Moskva)



2008 Rusko, Kanada, Fínsko (Quebec/Halifax)



2009 Rusko, Kanada, Švédsko (Bern/Zürich-Kloten)



2010 Česko, Rusko, Švédsko (Kolín/Mannheim/Gelsenkirchen)



2011 Fínsko, Švédsko, Česko (BRATISLAVA/KOŠICE)



2012 Rusko, SLOVENSKO, Česko (Helsinki/Štokholm)



2013 Švédsko, Švajčiarsko, USA (Štokholm/Helsinki)



2014 Rusko, Fínsko, Švédsko (Minsk)



2015 Kanada, Rusko, USA (Praha/Ostrava)



2016 Kanada, Fínsko, Rusko (Petrohrad/Moskva)



2017 Švédsko, Kanada, Rusko (Kolín nad Rýnom/Paríž)



2018 Švédsko, Švajčiarsko, USA (Kodaň/Herning)



2019 Fínsko, Kanada, Rusko (BRATISLAVA/KOŠICE)



2021 Kanada, Fínsko, USA (Riga)



2022 Fínsko, Kanada, Česko (Tampere, Helsinki)





/všetky olympijské turnaje od roku 1920 do roku 1968 boli zároveň MS - v rokoch ZOH 1980, 1984 a 1988 neboli MS a v roku 2020 sa šampionát nekonal pre pandémiu koronavírusu/

Tampere 29. mája (TASR) - Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta. Vo finále na domácom šampionáte zdolali v Tampere Kanadu 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke Sakari Manninen. Bronzové medaily vybojovali hokejisti Česka, ktorí v zápase o 3. miesto zdolali USA 8:4.Do vedenia išli Kanaďania presilovkovým gólom Dylana Cozensa v 24. minúte. Fíni v 3. tretine otočili na 3:1, avšak Kanaďania v záverečnom nápore strelili dva góly a dotiahli zápas do predĺženia.Hokejisti Fínska sú prví od roku 2006, ktorí získali v rovnakom roku olympijské zlato a titul majstrov sveta. Útočník Valtteri Filppula je prvý Fín, ktorý získal okrem zlata na MS a ZOH aj Stanleyho pohár. Okrem neho dosiahlo na zlatú trojkorunu 29 hráčov a jeden tréner.Jedným z čiarových rozhodcov finálového duelu bol Slovák Šimon Synek.Od úvodu sa hral rýchly hokej vo vysokom nasadení. Tempu hry pomohla aj búrlivá atmosféra, ktorá hnala vpred domácich reprezentantov. Tímy si dávali v prvej tretine veľký pozor na defenzívne chyby aj vylúčenia. Dominovala dôsledná herná disciplína a pozorní brankári. V 10. minúte neuspel na ofenzívnom výpade fínsky obranca Heiskanen, na opačnej strane krátko na to Anderson neuspel sám pred brankárom Olkinuorom.V druhej tretine boli ofenzívne aktívnejší Kanaďania. Nabudil ich aj gól Cozensa v presilovke v 25. minúte, keď kanadský útočník strelou bez prípravy zužitkoval krížnu prihrávku Barzala - 0:1. Do sľubných šancí sa dostali aj Fíni, v zakončení však nemali potrebný pokoj na hokejkách. Obaja brankári opäť viackrát podržali svoje tímy, vyznamenali sa najmä pri šanciach Cozensa, Armiu či Heiskanena. V 39. minúte nevyrovnal ani Sallinen, ktorého dorážka skončila na žŕdke.V úvode tretej časti sa Fíni dostali k presilovkám, ktoré sa ukázali ako kľúčové. Od 3. minúty hrali početnú výhodu počas Sillingerovho trestu na 2+2 minúty, v ktorej Granlund po vyhranom buly a rýchlej kombinácii strelou bez prípravy prestrelil Driedgera - 1:1. Kanadský brankár sa počas presúvania sa proti Granlundovej strele zranil a prvýkrát na šampionáte ho nahradil Tomkins. Ten okamžite čelil pokračujúcej presilovke Fínov, v ktorej Granlund prekonal Tomkinsa strelou nad ľavé rameno - 2:1. V 55. minúte Armia upravil na 3:1, keď uspel strelou zo strednej vzdialenosti a priblížil Fínsko k zlatu. Lenže Kanaďania opäť pripomenuli svoju schopnosť vyrovnať nepriaznivé skóre v závere zápasu. V snahe o kontaktný gól sa rozhodli pre hru bez brankára, počas ktorej nekrytý Whitecloud strelou bez prípravy znížil - 3:2. Zámorský tím pokračoval v tlaku, ktorý po ďalšej kombinácii a zmätkoch Fínov pred vlastným brankárom zavŕšil Comtois - 3:3. Šokovaných domácich mohli Kanaďania, ktorí mali podľa oficiálneho zápisu iba 4 strely na bránku v 3. tretine, mohli súpera knokautovať ešte v riadnom hracom čase, Fíni ustáli tlak.Predĺženie sa hralo vo formáte troch proti trom. Do veľkej šance sa v 61. minúte dostal Barzal po individuálnej akcii, ale v zakončení minul bránku a úspešný nebol z protiútoku ani Björninen. V 66. minúte hákoval Chabot a Fíni sa dostali k presilovke štyroch proti trom. V nej si vytvorili tlak, Kanaďania dlho nedostali puk z vlastného pásma a Manninen po Granlundovej prihrávke rozhodol o fínskom zlate.