Hokejisti Floridy oslavovali s fanúšikmi napriek prívalovým dažďom

Fort Lauderdale 1. júla (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers odštartovali v nedeľu oslavy zisku Stanleyho pohára vo Fort Lauderdale Beach. Hoci Floridu sužovali prívalové dažde, na mieste sa zišlo množstvo priaznivcov, ktorí čakali na príchod hráčov v dvojpodlažných autobusoch.



"Panteri" získali prvýkrát v histórii najprestížnejšiu trofej, keď vo finálovej sérii NHL zdolali Edmonton Oilers 4:3 na zápasy. "Je to neuveriteľné. Som nesmierne šťastný, že nás aj napriek zlému počasiu, prišlo podporiť množstvo našich fanúšikov," uviedol brankár Sergej Bobrovsky podľa agentúry AP.



Niektorí hráči mali na svojich majstrovských tričkách priehľadné plastové pršiplášte, zatiaľ čo iní mali pri interakcii s fanúšikmi odhalenú hruď. "Je trochu škaredo. Ale my sa bleskov nebojíme," zdôraznil dlhoročný hlásateľ klubu Steve Goldstein, pričom narážal na Tampu Bay, súpera Panthers počas play off o Stanleyho pohár.