Hokejisti HC´05 Banská Bystrica podľahli na domácom ľade Zvolenu 3:7

37. kolo Tipos extraligy:



HC´05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)



Góly: 5. Gašpar (Matoušek, Vela), 32. Turnbull (Faith, Vela), 33. Vela (Turnbull) – 14. Csányi (Čulík, Sládok), 27. Sládok (Marcinek), 31. C. Hults (Mucha), 43. Mudrák (Mucha), 50. Zuzin (Mudrák, Hecl), 52. Kašlík (Mucha, M. Hults), 53. Zuzin (Rauhauser, K. Gabor). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Kacej, Frimmel, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2718 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Bačík, Šenkeřík, Hora, D. Stránský, Ďatelinka, Luža, Žabka – Turnbull, Vela, R. Faith – Gašpar, Bíreš, Matoušek – Výhonský, Langkow, Petriska – Macek, A. Stránský, Štrauch



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, D. Gachulinec, Rauhauser, Čulík, Sládok, Haborák – M. Kolenič, M. Hults, Kašlík – M. Hecl, Marcinek, Zuzin – Jakúbek. V. Fekiač, R. Bondra – Mucha, K. Gabor, Csányi



Zvolen trestal bystrické chyby, Gašpar: Musíme sa z nich poučiť

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Hokejisti HC´05 Banská Bystrica podľahli v 37. kole Tipos extraligy na domácom ľade Zvolenu 3:7 a pripísali si tretiu prehru za sebou. Prišli aj o šiestu pozíciu v tabuľke, na ktorú sa dostal o skóre práve ich piatkový súper.Tím spod Pustého hradu zvíťazil po troch prehrách v rade, hoci sa musel v derby zaobísť bez kľúčových obrancov Kubku (zamieril do Slovana) a Haina a nedorazil ešte ani avizovaný nový kanadský tréner Jamie Russell. Domáci nastúpili bez Wilkinsa, ale už s novou posilou Langkowom, ktorý bol ešte pred desiatimi dňami práve vo zvolenskom mužstve. Do bránky sa vrátil uzdravený Krošelj, no vydržal v nej len necelých 50 minút.V prvej tretine sa ujal vedenia tím spod Urpína po rýchlom prechode do útoku a strele Gašpara z kruhu. Zvolen vyrovnal po aktivite štvrtej formácie, ujala sa strela Csányiho spoza kruhu a brániaceho hráča. V strednom dejstve Zvolen otočil na 3:1, najprv skóroval Sládok príklepom z kruhu a potom v presilovke C. Hults od modrej čiary. Lenže Bystričania o minútu znížili po vyhratom buly prudkou ranou Turnbulla a o ďalších 34 sekúnd z prečíslenia Vela bez prípravy z kruhu vyrovnal na 3:3. Na začiatku tretej tretiny využil chybu Krošelja Mudrák, poslal puk do odkrytej bránky a po ďalšej chybe Krošelja sa tešil z nulového uhla Zuzin – 3:5. Medzi žŕdky putoval Belányi, ale aj on inkasoval. Zblízka sa presadil Kašlík a po ňom z protiútoku z kruhu aj Zuzin.Hokejisti Banskej Bystrice nezvládli tretiu tretinu domáceho derby v rámci 37. kola Tipos extraligy so Zvolenom. Prehrali ju po hrubých chybách 0:4, celý zápas 3:7 a navyše rivalovi zo susedného mesta museli prenechať aj šiestu priečku v tabuľke, ktorá zaručuje po základnej časti priamy postup do play off.hodnotil duel strelec úvodného banskobystrického gólu Rastislav Gašpar a k strate šiesteho miesta dodal:Do Banskej Bystrice prišiel po vyradení z kádra Zvolena Chris Langkow. Udialo sa tak pred desiatimi dňami a hneď aj nastúpil proti svojmu bývalému mužstvu v derby. Premiéru si po prehre nepochvaľoval:Zvolenčania po troch prehrách za sebou bodovali naplno na ľade rivala. Tri body im chutili o to viac, že sa opäť dostali do prvej šestky, ktorá zaručuje priamu účasť v play off. Tromi prihrávkami na góly sa o to pod Urpínom postaral krídelník štvrtej formácie Miroslav Mucha:Dvoma gólmi sa pod Urpínom prezentoval zvolenský krídelník Peter Zuzin. V uplynulých šestnástich dueloch v rade iba dvakrát skóroval, takže verí, že smolu pretrhol. Najmä po tom, ako z bystrickej bránky vyhnal po piatom góle strelou z nulového uhla Gašpera Krošelja.netajil spokojnosť zvolenský kanonier Zuzin, ktorý prepustil kapitánske "céčko" Jozefovi Sládkovi. Ten zaznamenal proti Banskej Bystrici ako obranca dva kanadské body za gól a asistenciu.