Hokejisti HC '05 Banská Bystrica vyhrali nad HC Košice

TEL - 13. kolo:



HC '05 Banská Bystrica – HC Košice 3:2 pp a sn (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 3. R. Faith (Hora, Bačík), 58. Žitný (Vela, Adam), 65. rozh. nájazd Gašpar (rozh. sam. nájazd) – 16. Fejes (Pollock), 42. Pollock (Jääskeläinen). Rozhodovali: Rojík, Baluška – Synek, Jedlička, vylúčení na 2 min.: 5:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2148 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Ďatelinka, Wilde, Hora, Bačik, Holenda, Luža, Žabka – Gašpar, Bíreš, Matoušek – Wilkins, Adam, Vela – Žitný, Petriska, R. Faith – Macek, Stránsky, Štrauch



Košice: Riečický – Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, J. Hudec – Bartánus, Michal Chovan, Lunter – Jääskeläinen, Pollock, Fejes – Lamper, Krivošík, Rogoň – Bačo, Šimun, Havrila



Riečickému sa bod málil, Bystričania sa na Košice bodovo dotiahli

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Hokejisti HC '05 Banská Bystrica vyhrali v dueli 13. kola Tipos extraligy nad HC Košice 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Bodovo sa tak dotiahli na svojho súpera, ktorý nenadviazal na tri výhry v rade. Domáci absolvovali vôbec prvé predĺženia a nájazdy v sezóne a vydolovali z extra času dva body a druhý triumf za sebou.Do vedenia išli domáci hokejisti už v tretej minúte, keď z dvoch metrov dorazil puk pred Riečickým po predchádzajúcej vlastnej strele Roman Faith. Hostia potom nevyužili presilovku, ale dostali sa do šance po chybe v domácej defenzíve. Na útočnej modrej čiare si prevzal parádnu prihrávku od Pollocka Fejes a svoj únik pretavil do gólu na 1:1. V druhej tretine oba tímy šance ani početné výhody nepretavili do gólu i vďaka výborným brankárom, ten padol až na začiatku tretej tretiny z prečíslenia a radoval sa Pollock – 1:2. Lenže Bystričania v závere využili presilovku po strele Žitného z pravého kruhu a išlo sa do predĺženia. V ňom obe mužstvá neskórovali ani v situácii štyroch proti trom a tak rozuzlenie priniesli samostatné nájazdy - ten rozhodujúci premenil Rastislav Gašpar.Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v piatok v 13. Kole Tipos extraligy na svojom ľade Košice 3:2 po samostatných nájazdoch a vďaka extra bodu navyše sa v súboji tabuľkových susedov súperovi bodovo vyrovnali. Hráči spod Urpína sú na piatom mieste iba s horším skóre ako štvrtí Košičania a na tretie Nové Zámky oba tímy strácajú len jeden bod.Druhá výhra v rade ako aj posun v tabuľke potešili najmä banskobystrického trénera Douga Sheddena, ktorý na pozápasovom brífingu hodnotil duel kladne:Košice po troch výhrach v rade sa museli tentoraz uspokojiť s jedným bodom po prehre v samostatných nájazdoch. V nich sa totiž presadil iba Pollock, pokým domáci hokejisti dali až dva góly vďaka Bírešovi a Gašparovi.uviedol po prehre v nájazdoch košický kouč Dan Ceman.Sklamaný z jedného bodu bol po stretnutí i brankár Košíc Dominik Riečický, ktorý sa najmä v tretej tretine nemohol sťažovať na nedostatok práce. Po dueli v mixzóne vravel: