TEL - 41. kolo:



HC Košice - HC 05 Banská Bystrica 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 24. Sojka (D. Stránský, A. Stránský). Rozhodovali: T. Orolin, J. Konc ml. - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3773 divákov



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Bartoš, Zech, Deyl, Šedivý, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Jokeľ - Bačo, Havrila, Bartánus



Banská Bystrica: Krošelj - D. Stránský, Bačik, Žabka, Hora, Luža, Ďatelinka, Pavúk - Turnbull, Langkow, Wilkins - Matoušek, Bíreš, Macek - Výhonský, Faith, Petriska - Štrauch, Sojka, A. Stránsku

Košice 2. februára (TASR) - Hokejisti HC 05 Banská Bystrica zvíťazili na ľade HC Košice 1:0 v piatkovom zápase 41. kola Tipos extraligy. Jediný gól duelu strelil v 24. minúte útočník Dominik Sojka, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne. Brankár "baranov" Gašper Krošelj dosiahol tretie čisté konto v sezóne. Košičania si nenapravili chuť po stredajšej prehre v Michalovciach (0:3) a neskórovali v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od marca 2018. Naďalej im patrí priebežná štvrtá priečka, Banskobystričania sú na šiestej o štyri body pred siedmym Zvolenom.Diváci videli v prvej tretine štyri presilovky, po dve na oboch stranách, no ofenzívnym kombináciám oboch tímov chýbala presnosť i presnejšie zakončenie. Hostia išli do vedenia v 24. minúte, keď Sojka tečoval strelu obrancu Stránského a brankár Riečický nestihol zareagovať - 0:1. Košičania si ešte v druhej tretine vytvorili viacero šancí, blízko ku gólu boli Jääskeläinen i Fejes, no Krošelja neprekonali. Hostia hrozili z protiútokov, nebezpeční boli aj v presilovkách, no druhýkrát už nedokázali prekonať Riečického. Skóre sa nezmenilo ani počas hry domáceho tímu so šiestimi hráčmi v závere zápasu.Duel sledoval priamo v Steel aréne aj slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, ktorý využil prestávku v zámorskej NHL na krátky pobyt v Košiciach.