Hokejisti HC 19 Humenné zdolali HK 32 Liptovský Mikuláš

TEL - 20. kolo:



HC 19 Humenné – HK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 (2:2, 2:2, 1:0)



Góly: 12. Pereskokov (Kuru, Thomka), 18. Kuru (Vaško, Kriška), 23. Thomka (Novota, Diakov), 35. Meliško (Handlovský, Fereta), 56. Fereta (Šoltés) - 6. Uhrík (Avcin, Fekiač), 19. Egle (Nauš), 22. Egle (Berry, Nauš), 27. Nauš (Handlovský). Rozhodovali: Snášel, Krajčík – Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:1.



Humenné: Galimov - Novota, Diakov, Fereta, Sergienko, Meliško, Novický - Vaško, Kuru, Pereskokov - Šoltés, Lucenius, Handlovský - Horvát, Linet, Kriška - Ragan, Krajňák, Thomka



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Lalík, Nátny, Vasiljev, Hraško, Fekiač, Jendroľ - Réway, Quince, Lahtinen – Nauš, Egle, Berry – Avcin, Uhrík, Sukeľ – Nespala, Vankúš, Žilka



Humenné 24. novembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Tipos extraligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 5:4. Deväťgólovú prestrelku na Zemplíne rozhodol v 56. minúte gól domáceho Samuela Feretu. Humenčania zostávajú po druhom domácom víťazstve za sebou v tabuľke na poslednom mieste so ziskom 18 bodov, Liptovský Mikuláš si pripísal tretiu prehru v rade a patrí mu 7. priečka s 27 bodmi.Pri Laborci sa do vedenia dostali ako prví Liptáci, keď sa v 6. minúte zakončením od modrej čiary presadil obranca Hraško. Domácich však vyrovnávajúcim gólom z početnej výhody v 12. minúte naštartoval Pereskokov, na ktorého o šesť minút neskôr nadviazal Kuru. Po prvej tretine sa však odchádzalo do šatní za vyrovnaného stavu, keď vyrovnal Egle. Aj v prostrednej časti videli diváci na ľade extraligového nováčika štyri góly, najskôr Egle posadil Liptákov znova do vedenia, avšak už o minútu na to vyrovnal premiérovým extraligovým zásahom Thomka. Do konca druhej tretiny sa tento scenár ešte raz zopakoval, keď na gól Nauša odpovedal Meliško. Rozuzlenie zápletky priniesla až 56. minúta. Odchovanec humenského hokeja Fereta napriahol a nedal brankárovi Krasikovovi žiadnu šancu.