Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazil 3:0 nad HK Spišská Nová Ves

HK Spišská Nová Ves - HC GROTTO Prešov 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 18. Nauš (Vas, Lialka), 19. Lalík (Rajnoha, Valent), 59. Lialka (Nauš, Vas). Rozhodovali: Novák, D. Konc st. - Gegáň, Bogdaň, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše Džugan (Spiš.) a Jendroľ (Preš.) 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1652 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Podlipnik, Atwal, Beaudry, Romaňák, Česánek, Ordzdovenský - Rapáč, Kuru, Salituro - Ščurko, Vrábeľ, Giľák - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Džugan, Ahström, I. Novák



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Růžička, Glazkov - Michnáč, Čacho, Welychka - A. Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Lalík, V. Fekiač, Valent



/stav série: 0:1/



Spišská Nová Ves 16. marca (TASR) - Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v 1. zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:0. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Dva góly dosiahli v závere prvej tretiny, keď sa presadili Aurel Nauš a Lukáš Lalík, na 0:3 uzavrel gólom do prázdnej bránky Vitalij Lialka. Druhý zápas je na programe už zajtra, tj. štvrtok 17. marca o 18.00 opäť v Spišskej Novej Vsi.V úvode zápasu mali miernu hernú prevahu domáci, ale nepremenili ju do gólového úspechu. Podľa predstáv im nevyšla ani presilovka od 10. minúty. Prešovčania si počkali na svoju šancu a záver prvej časti im vyšiel ideálne. V 18. minúte získali puk v strednom pásme a rýchly výpad zakončil Nauš - 0:2. O 66 sekúnd bolo už 0:2, keď Lalík zakončil spoluprácu s Rajnohom.Druhá tretina bola o snahe domácich o kontaktný gól, ale ich aktivita narážala na organizovanú hru Prešovčanov. Tých viackrát podržal brankár Bespalov, na ktorom stroskotali šance Šimuna či Zagrapana.Zápas mal náboj aj v tretej časti. Snaha Spišiakov o vyrovnanie neutíchala a naďalej sa dostávali k útočným výpadom. Prešovčania hrozili z brejkov, no najmä boli pozorní v defenzíve. Tímy si dávali pozor na zbytočné chyby a aj vylúčenia a prvá presilovka hostí prišla až v 58. minúte. Domáci však zariskovali, stiahnutím brankára vyrovnali počet hráčov na ľade, no Lialka gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu. V jeho závere videli diváci niekoľko šarvátok, pästnú výmenu absolvovali Džugan a Jendroľ.Hokejistom HC GROTTO Prešov sa vyplatila defenzívna taktika a po 1. zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy sa ujali vedenia 1:0. Zatiaľ čo tréner Ernest Bokroš hovoril o maximálnej spokojnosti, jeho náprotivok Miroslav Mosnár považoval za príčinu prehry nulovú efektivitu v koncovke a nízky počet striel.Spišiaci zvíťazili vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch základnej časti, no Prešovčania v nich postupne znižovali gólové manká. V prvom vzájomnom stretnutí prehrali rozdielom piatich gólov, potom postupne troch, dvoch, jedného a následne dvakrát prehrali v predĺženiach. Krivku zlepšujúcich sa výsledkov proti Spišiakom potvrdili aj v úvodnom zápase predkola play off. Brankár Nikita Bespalov zmaril všetkých 34 streleckých pokusov domácich a vyraďovacie boje začal tak, ako skončil základnú časť - čistým kontom. Prešovčania strelili v 50 kolách dlhodobej časti 115 gólov, čo bolo najmenej spomedzi tímov, ktoré sa dostali do vyraďovacej fázy. Tréner Ernest Bokroš preto zvolil defenzívnu taktiku, ktorá slávila úspech.poznamenal Bokroš.Spišiaci boli do posledného kola základnej časti v hre o priamy postup do štvrťfinále play off, no napokon tesne zaostali za kľúčovou 6. priečkou. Do predkola vstúpili v pozícii favorita, do ktorej ich posunuli nielen výsledky zo vzájomných zápasov, ale aj lepšie tabuľkové postavenie a počet získaných bodov. V prvom súboji predkola medzi nováčikmi extraligovej mapy sa presvedčili, že štatistiky základnej časti nehrajú rolu.uviedol kormidelník Spišiakov Miroslav Mosnár.