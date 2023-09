Hokejisti HC Košice prehrali na ľade Rapperswilu

Liga majstrov - 4. kolo:



Rapperswill-Jona Lakers - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)



Góly: 13. Wetter (Moy), 23. Wick (Čajka, Capaul), 38. Rask (Wetter), 48. Schroeder (Jensen), 58. Albrecht - 22. Berger (Rogoň), 50. Jääskeläinen (Polloch, Zech). Rozhodovali: Kohlmüller (Nem.), Borga – Cattaneo, Duc (všetci Švajč.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4542 divákov



Rapperswill-Jona: Nyffeler - Grossniklaus, Aebischer, Noreau, Capaul, Vouardoux, Maier, Baragano - Wetter, Rask, Moy - Jensen, Schroeder, Forrer - Zangger, Albrecht, Lammer - Wick, Dunner, Čajka



Košice: Janus - Breton, Olsson, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, A. Bartoš - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Bartánus, Krivošík, Lunter - Lamper, Berger, Rogoň - Bačo, Šimun, Jokeľ



ďalší program HC Košice v Lige majstrov:



Utorok, 10. októbra: Košice - Skelleftea (Švéd.) /17.30/



Streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim (Nem.) /18.30/

Rapperswil-Jona 10. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice nebodovali ani vo svojom štvrtom zápase v Lige majstrov. V nedeľňajšom zápase 4. kola prehrali na ľade švajčiarskeho tímu Rapperswill-Jona Lakers 2:5. Góly slovenského majstra strelili Chase Berger a Joona Jääskeläinen. Košičania uzavrú účinkovanie v základnej časti LM v októbri dvomi domácimi zápasmi. V utorok 10. októbra privítajú švédsku Skellefteu, o osem dní nastúpia proti nemeckému Adleru Mannheim.V základnej časti Ligy majstrov sa prestaví 24 tímov, z ktorých 16 najlepších postúpi do play off. Košičania sú s nulou na konte na predposlednom mieste priebežnej tabuľky o skóre pred Bolzanom.V zostave Košíc absentoval pre zdravotné dôvody kapitán Michal Chovan. Po jednozápasovom treste sa do nej vrátil útočník Hunter Fejes. "Oceliari" nastúpili s cieľom ukončiť čakanie na prvé body a v úvode mali sľubné šance skórovať, ale Rogoň neuspel z úniku a Šimun z predbránkového priestoru. Domáci postupne prevzali iniciatívu. Osamotený Čajka ešte zblízka neprekonal Janusa, ale v 13. minúte už išiel Rapperswil do vedenia, keď Wetter zblízka zužitkoval prihrávku Moya - 1:0.Druhá tretina priniesla výraznú prevahu Rapperswilu, o ktorej hovoril aj oficiálny údaj striel na bránku - 17:1. V 22. minúte sa Košičanom podarilo vyrovnať, keď Berger potrestal chybu obranca Maiera. Hostia však nezvládli už nasledujúce striedanie a po 36 sekundách Rapperswil opäť viedol. Čajkovu prihrávku zužitkoval Wick (2:1). Brankár Janus následne viackrát podržal svoj tím, no v 38. minúte tretíkrát inkasoval, keď ho prekonal Rask - 3:1.Domáci boli herne na koni a v tretej tretine nedopustili drámu. V 48. minúte sa do listiny strelcov zapísal Schroeder - 4:1. Košický útočník Jääskeläinen v 50. minúte potvrdil povesť strelca, keď v presilovke zužitkoval Pollockovu prihrávku - 4:2. Košičania v závere skúsili hru bez brankára, ale Albrecht dokázal trafiť ich prázdnu bránku z vlastného obranného pásma - 5:2.