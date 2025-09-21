< sekcia Šport
Hokejisti HC Košice zdolali HK Spišskú Novú Ves 5:1
Spišiaci mali ideálny štart do zápasu, keď už v 2. minúte viedli po strele Grocha od modrej čiary, ktorá prekvapila Riečického.
Autor TASR,aktualizované
Košice 21. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves 5:1 v nedeľňajšom zápase 5. kola Tipsport ligy. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v sezóne a na konte majú 11 bodov. Spišiaci nenadviazali na dve víťazstvá z predošlých zápasov a pripísali si tretiu prehru v sezóne.
Spišiaci mali ideálny štart do zápasu, keď už v 2. minúte viedli po strele Grocha od modrej čiary, ktorá prekvapila Riečického. Košičania vyrovnali v 8. minúte - Repčík dorazil puk do odkrytej bránky. Godlu o dve minúty prekonal aj Krivošík na 2:1. Košičania boli herne na koni a hostí nepúšťali do nebezpečných situácií. V 23. minúte Petráš využil presilovku a o šesť minút Rogoň zužitkoval Repčíkovu prihrávku - 4:1. Košičania síce nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov, no v tretej tretine pridali piaty gól, keď chybu Ališauskasa potrestal Lunter.
Tipsport liga, 5. kolo:
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Repčík (Rosandič, Krivošík), 10. Krivošík (Ferenc), 23. Petráš (Rosandič, Chovan), 29. Rogoň (Repčík), 51. Lunter - 2. Groch (Rockwood). Rozhodcovia: Rojík, Novák - Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3088 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Lunter
Spišská Nová Ves: Godla (29. Valluš) - Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík - Archambault, Giroux, Rapáč - Laferriere, Rockwood, Giľák - Turanský, Bortňák, Števuliak - Danielčák, Drábek, Stas - Karaffa
HC Slovan Bratislava - HC Prešov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Královič (Takáč, Varga), 15. Varga (Takáč, Královič), 39. Peterek (Bondra, Acolatse), 60. Dmowski (Varga, Takáč). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 3624 divákov
Slovan: Andrisík - Maier, O'Connor, Ličko, Acolatse, Fabuš, Královič - Dmowski, Elson, Bondra - Takáč, Marcinko, Varga - Jendek, Peterek, Petriska - Kukumberg, Preisinger, Solenský
Prešov: Janus - Tumanovs, Taylor, Semeňák, Hain, Hudec, Jasečko - Zabusovs, Buncis, Hannoun - Chalupa, Dickinson, Bačo - Valigura, Paločko, Jokeľ - Sloboda, Novota, Zöld
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Góly: 21. Welsh (Martel, Roy), 29. Roy (Nilsson, Martel), 32. Roy (Martel), 59. Virtanen (Roy, Svitana) - 19. Stacha (Hrnka, Bubela), 25. Bača (Krištof, Passolt), 29. Paulovič, 31. Krištof (Vitaloš), 48. Passolt (Carmichael, Krištof). Rozhodcovia: Jobbágy, Orolin - Stanzel, Knižka vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:2, 1175 divákov
Michalovce: Borák – Roman, Welsh, Meliško, Nilsson Lindelöf, Stripai, Bindulis, Matta, Rimko – Spodniak, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Michnáč – Svitana, Lichanec, Fominych – Hrabčák, Faith, Varga
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael – Passolt, Krištof, Paulovič – Hrnka, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár - Kováč
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 38. Ibragimov (Robertson), 59. Cormier (Flood, Réway) - 12. Jääskeläinen (Cassels, Valach), 23. Beňo (Lunter, Kukos), 37. Jääskeläinen (Marcinek, Beňo), 52. Valach (Cassels, Hecl), 52. Kudrna (Troock, Wesley). Rozhodcovia: Lesay, Goga - Kacej, Tichý, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 751 divákov.
L. Mikuláš: Lebedeff - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač - Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Nespala, Réway, Vojtech - Ibragimov, Tritt, Šandor - Kotvan, Uhrík, Vankúš
Zvolen: Kantor - Valach, Beňo, Wesley, Golian, Hraško, Brejčák, Kukos - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Troock, Zuzin, Kudrna - Marcinek, Šramaty, Macek - Lunter, Hybský, Kaspick
