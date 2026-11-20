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Hokejisti HC Košice zdolali HKM Zvolen 5:2
Košičania začali duel v rýchlom tempe a už po 123 sekundách otvorili skóre zásluhou presnej koncovky Juraja Eliaša.
Autor TASR,aktualizované
Košice 20. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zdolali v piatkovom zápase 20. kola Tipsport ligy HKM Zvolen 5:2. O ich triumfe rozhodol v 40. minúte dvojgólový Jozef Baláž. „Oceliari“ potvrdili dobrú formu na domácom ľade, keď na ňom triumfovali šiestykrát za sebou a v neúplnej tabuľke sa posunuli do hornej šestky. Zvolenčania prehrali štvrté stretnutie z uplynulých piatich a patrí im predposledná jedenásta priečka.
Košičania začali duel v rýchlom tempe a už po 123 sekundách otvorili skóre zásluhou presnej koncovky Juraja Eliaša. Vzápätí sa Zvolenu podarilo vyrovnať, keď Davis Pennington využil voľný priestor na ľavej strane a prestrelil košického brankára. Nerozhodné skóre vydržalo iba 91 sekúnd a domácich vrátil do vedenia pohotovou strelou Jozef Baláž. Leo Eperješi mohol krátko nato prehĺbiť zvolenské manko, no pri odkrytej bránke trafil iba obrancov „rytierov“. Košice nevyužili ani príležitosti v závere prvej tretiny a hostia ich za to potrestali v úvode tej druhej. Presilovka po vylúčení Thea Kissa množstvo šancí nepriniesla, no osem sekúnd pred jeho návratom na ľad vyrovnal na 2:2 Daniel Tkáč. Následne išli tretíkrát v zápase do vedenia Košice, keď sa v závere druhého dejstva ocitol pred brankárom Lukášom Klimešom Baláž a druhým gólom v stretnutí poslal tímy do šatní za stavu 3:2. Aj tretiu časť začali zverenci trénera Mareka Zadinu aktívnejšie, avšak v 46. minúte sa opäť radovali domáci fanúšikovia. K odrazenému puku sa po strele Bohdana Panasenka dostal Eperješi, ktorý prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, a pripísal si premiérový zásah v najvyššej slovenskej súťaži. Onedlho využil otvorené dvere vo zvolenskej obrane Patrik Rogoň a blafákom upravil na konečných 5:2.
Košičania začali duel v rýchlom tempe a už po 123 sekundách otvorili skóre zásluhou presnej koncovky Juraja Eliaša. Vzápätí sa Zvolenu podarilo vyrovnať, keď Davis Pennington využil voľný priestor na ľavej strane a prestrelil košického brankára. Nerozhodné skóre vydržalo iba 91 sekúnd a domácich vrátil do vedenia pohotovou strelou Jozef Baláž. Leo Eperješi mohol krátko nato prehĺbiť zvolenské manko, no pri odkrytej bránke trafil iba obrancov „rytierov“. Košice nevyužili ani príležitosti v závere prvej tretiny a hostia ich za to potrestali v úvode tej druhej. Presilovka po vylúčení Thea Kissa množstvo šancí nepriniesla, no osem sekúnd pred jeho návratom na ľad vyrovnal na 2:2 Daniel Tkáč. Následne išli tretíkrát v zápase do vedenia Košice, keď sa v závere druhého dejstva ocitol pred brankárom Lukášom Klimešom Baláž a druhým gólom v stretnutí poslal tímy do šatní za stavu 3:2. Aj tretiu časť začali zverenci trénera Mareka Zadinu aktívnejšie, avšak v 46. minúte sa opäť radovali domáci fanúšikovia. K odrazenému puku sa po strele Bohdana Panasenka dostal Eperješi, ktorý prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, a pripísal si premiérový zásah v najvyššej slovenskej súťaži. Onedlho využil otvorené dvere vo zvolenskej obrane Patrik Rogoň a blafákom upravil na konečných 5:2.
Tipsport liga - 20. kolo:
HC Košice - HKM Zvolen 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 3. Eliaš (Baláž, Panasenko), 9. Baláž (Eliaš, Šedivý), 40. Baláž (Rogoň, Havrila), 46. Eperješi (Panasenko, Bučko), 48. Rogoň (Havrila) - 8. Pennington (Macek, Cassels), 27. Tkáč (Nemec, Ďaloga). Rozhodovali: Kocúr, Konc - Tvrdoň, Šramaty, vylúčení na 2 min.: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3991 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Dachnovskij, Petrovický, Deyl, Šedivý, Eperješi, Regináč, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Eliaš - Liščinský, Havrila, Rogoň - Timko, Varga, Kiss
Zvolen: Klimeš - Pennington, Barcík, Ďaloga, Valach, Fairbrother, Požgay, Uhlík - Macek, Cassels, Katic - Kolenič, Nemec, Tkáč - Bartakovics, Indrašis, Podkonický - Rausa, Unterfranc, Kukos
HC Košice - HKM Zvolen 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 3. Eliaš (Baláž, Panasenko), 9. Baláž (Eliaš, Šedivý), 40. Baláž (Rogoň, Havrila), 46. Eperješi (Panasenko, Bučko), 48. Rogoň (Havrila) - 8. Pennington (Macek, Cassels), 27. Tkáč (Nemec, Ďaloga). Rozhodovali: Kocúr, Konc - Tvrdoň, Šramaty, vylúčení na 2 min.: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3991 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Dachnovskij, Petrovický, Deyl, Šedivý, Eperješi, Regináč, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Eliaš - Liščinský, Havrila, Rogoň - Timko, Varga, Kiss
Zvolen: Klimeš - Pennington, Barcík, Ďaloga, Valach, Fairbrother, Požgay, Uhlík - Macek, Cassels, Katic - Kolenič, Nemec, Tkáč - Bartakovics, Indrašis, Podkonický - Rausa, Unterfranc, Kukos
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner Košíc: „Do 40. minúty to bol vyrovnaný zápas, hoci sme spravili viac chýb ako zvyčajne. Mali sme nejaký čas puk v útočnom pásme, potom sme však urobili chybu, nemali sme tretieho útočníka na pozícii a súper sa dostal do šance alebo prečíslenia 2 na 1. Zápas bol pomerne otvorený. Urobili sme niekoľko drobných chýb a v druhej tretine sme po strate puku dovolili súperovi aj samostatné úniky. Duel mal dva hlavné zlomové momenty – ubránené oslabenie 3 na 5, kde naši elitní hráči na oslabenia odviedli skvelú prácu, a náš gól v závere druhej tretiny od Jozefa Baláža. V tretej tretine sme hrali výborne, zachovali sme si pokoj, kontrolovali sme puk a dobre sme bránili. Dokázali sme pridať góly, keď sa súper snažil vyrovnať. Celkovo sme mimoriadne spokojní s tromi bodmi proti tímu, ktorý podal veľmi dobrý výkon.“
Marek Zadina, tréner Zvolena: „Dnes sme odohrali prvých 40 minút veľmi kvalitný zápas. Síce sme z prvej strely na bránku dostali gól, no na to sme zareagovali výborne v útočnom pásme. Dve tretiny sme boli Košiciam veľmi vyrovnaným súperom. Hrali sme aktívne, dostávali sme ich pod tlak a stav 2:2 bol pre nás dobrý. Vstup do tretej tretiny bol hokejovo vyrovnaný nahor-nadol a šance boli na oboch stranách, ale opäť prišla štandardná situácia a buly. Pri piatom góle sme mali založený jasný postupný útok, no namiesto pohybu dopredu robíme zadovky okolo modrej čiary. Darujeme súperovi puk na piaty gól a potom, keď je súper dobre organizovaný a bráni, je hrozne ťažké otáčať výsledok 5:2.“
Patrik Rogoň, útočník Košíc: „V Michalovciach to bola prestrelka, prehrávali sme tam 0:2. Dnes to rovnako išlo hore aj dole, ale som rád, že nám vyšla tretia tretina a vyhrali sme 5:2. Zápas sa lámal počas oslabenia o dvoch hráčov, ktoré sme dobre ubránili. Nič vážne si nedokázali vypracovať.“
Daniel Vladimír Tkáč, útočník Zvolena: „V prvej tretine sme mali pomerne dobrý vstup do zápasu. Inkasovali sme však zbytočné góly, no v druhej časti sme manko stiahli. Potom sme z osobných chýb dostali ďalšie zbytočné góly a to sa už doťahovalo ťažko. Trafili sme aj konštrukciu bránky, mali sme príležitosti. My sme ich nevyužili, Košice tie svoje áno.“
Dan Ceman, tréner Košíc: „Do 40. minúty to bol vyrovnaný zápas, hoci sme spravili viac chýb ako zvyčajne. Mali sme nejaký čas puk v útočnom pásme, potom sme však urobili chybu, nemali sme tretieho útočníka na pozícii a súper sa dostal do šance alebo prečíslenia 2 na 1. Zápas bol pomerne otvorený. Urobili sme niekoľko drobných chýb a v druhej tretine sme po strate puku dovolili súperovi aj samostatné úniky. Duel mal dva hlavné zlomové momenty – ubránené oslabenie 3 na 5, kde naši elitní hráči na oslabenia odviedli skvelú prácu, a náš gól v závere druhej tretiny od Jozefa Baláža. V tretej tretine sme hrali výborne, zachovali sme si pokoj, kontrolovali sme puk a dobre sme bránili. Dokázali sme pridať góly, keď sa súper snažil vyrovnať. Celkovo sme mimoriadne spokojní s tromi bodmi proti tímu, ktorý podal veľmi dobrý výkon.“
Marek Zadina, tréner Zvolena: „Dnes sme odohrali prvých 40 minút veľmi kvalitný zápas. Síce sme z prvej strely na bránku dostali gól, no na to sme zareagovali výborne v útočnom pásme. Dve tretiny sme boli Košiciam veľmi vyrovnaným súperom. Hrali sme aktívne, dostávali sme ich pod tlak a stav 2:2 bol pre nás dobrý. Vstup do tretej tretiny bol hokejovo vyrovnaný nahor-nadol a šance boli na oboch stranách, ale opäť prišla štandardná situácia a buly. Pri piatom góle sme mali založený jasný postupný útok, no namiesto pohybu dopredu robíme zadovky okolo modrej čiary. Darujeme súperovi puk na piaty gól a potom, keď je súper dobre organizovaný a bráni, je hrozne ťažké otáčať výsledok 5:2.“
Patrik Rogoň, útočník Košíc: „V Michalovciach to bola prestrelka, prehrávali sme tam 0:2. Dnes to rovnako išlo hore aj dole, ale som rád, že nám vyšla tretia tretina a vyhrali sme 5:2. Zápas sa lámal počas oslabenia o dvoch hráčov, ktoré sme dobre ubránili. Nič vážne si nedokázali vypracovať.“
Daniel Vladimír Tkáč, útočník Zvolena: „V prvej tretine sme mali pomerne dobrý vstup do zápasu. Inkasovali sme však zbytočné góly, no v druhej časti sme manko stiahli. Potom sme z osobných chýb dostali ďalšie zbytočné góly a to sa už doťahovalo ťažko. Trafili sme aj konštrukciu bránky, mali sme príležitosti. My sme ich nevyužili, Košice tie svoje áno.“