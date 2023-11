Hokejisti HC Košice zdolali Spišskú Novú Ves

TEL - 20. kolo:



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)



Góly: 24. Jääskeläinen (Breton, Krivošík), 35. Fejes (Berger, Bartoš), 48. Šimun (Jääskeläinen, Fejes), 59. Jääskeläinen (Breton, Berger), 60. Lamper (Šedivý, Lunter) - 23. Archambault (Merežko). Rozhodovali: J. Konc ml., Žák - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6567 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Deyl, Hudec - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Krivošík, Chovan, Lunter - Lamper, Berger, Bartánus - Bačo, Šimun, Rogoň



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Beaudry, Romaňák - Archambault, Kerbashian, Bakoš - Burgess, Nellis, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Rapáč, Bortňák, Drábek





Košice 24. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v šlágri 20. kola Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 5:1 a poskočili na čelo tabuľky práve pred piatkového súpera. Svoju víťaznú sériu predĺžili na sedem zápasov, na konte majú 44 bodov. Spišiaci sú priebežne na druhom mieste so 41 bodmi.Domáci nastúpili v súboji o priebežné prvé miesto v špeciálnych dresoch, ktorými si pripomenuli úspešnú éru košického hokeja z 80-tych rokov. Premiéru v drese hostí absolvoval krídelník Martin Bakoš, ktorý dostal príležitosť v prvej formácii.Prvá tretina priniesla rušný hokej, viacero potýčok, ale diváci gól nevideli ani napriek viacerým vylúčeniam. Do vedenia išli hostia, keď Archambault zakončil únik dvoch proti jednému - 0:1. Náskok však Spišiakom dlho nevydržal, keďže krátko na to fauloval Bortňák a Jääskeläinen po 13 sekundách využil presilovku - 1:1. Naďalej sa hralo v rýchlom tempe a s nasadením. V 35. minúte naklonil skóre na stranu domácich Fejes, ktorý prekonal Suráka po úniku za obranu hostí - 2:1. Košičania sa prezentovali dôslednou defenzívou, ktorá súpera nepúšťala do vyložených šancí. Zároveň hrozili protiútokmi a od 48. minúty viedli už o dva góly. Spišiaci nechali priveľa priestoru Šimunovi, ktorý svojím prvým gólom v sezóne zblízka prekonal Suráka. Hostia sa v závere pokúsili o hru so šiestimi korčuliarmi, no do prázdnej bránky inkasovali štvrtý gól, keď sa presadil Jääskeläinen. Skóre zápasu krátko na to uzavrel Lamper, ktorý prekonal Suráka - 5:1.