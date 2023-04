Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce

semifinále play off Tipos extraligy - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 60. Osburn (Hammond, Pavlovs) - 2. Breton, 59. Leskinen. Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - D. Konc ml., Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Glazkov, Macejko, R. Novák - Puliš, Galamboš, Žitný - Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs - Okoličány, Buc, Bjalončík - Vašaš, Chalupa, Cibák



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Jääskeläinen, Pollock, Leskinen - Bartánus, Chovan, Fejes - Lamper, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Hovorka, Havrila



/stav série: 3:3/



Michalovce 10. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v šiestom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 2:1. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 3:3 a o finalistovi tak definitívne rozhodne až siedmy duel, ktorý je na programe v stredu v košickej Steel aréne.Úvodný gól zápasu strelil už v 2. minúte obranca Breton, pre ktorého to bol prvý gól v košickom drese. V čase 39:21 zamierili tímy do kabín po tom, čo bola potrebná oprava plexiskla a po dohratí druhej tretiny sa tretia časť začala po krátkej prestávke. Michalovčania sa po celý zápas snažili o vyrovnanie, ale brankár Riečický podržal svoj tím. Gólovú poistku košického víťazstva pridal počas hry domácich bez brankára Leskinen na 2:0. Obranca Osburn 18 sekúnd pred koncom prekonal košického brankára, ale domáci už nedokázali vyrovnať.Do zostavy michalovského tímu sa vrátil útočník Radovan Puliš, tréner Peter Kúdelka na zápas nenominoval útočníka Kristapsa Bazevičsa. V košickej bránke nastúpil Dominik Riečický, ktorý nahradil Jaroslava Janusa a obrancu Radka Deyla nahradil Ladislav Romančík, ktorý nastúpil prvýkrát od 5. marca.