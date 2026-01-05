< sekcia Šport
Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša
Košičania rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, keď strelili všetky tri góly.
Autor TASR
Zvolen 5. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v pondelkovom zápase 36. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:1 a bodovo sa dotiahli na druhú Nitru.
Košičania rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, keď strelili všetky tri góly. Postarali sa o ne Petráš, Dachnovskyj a Lamper. Domáci krátko po druhej prestávke znížili zásluhou Krišku, no ďalšie góly nepridali a zaznamenali tak tretiu prehru v sérii.
36. kolo Tipsport ligy:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Góly: 43. Kriška (Podolinský) - 22. Petráš (Krivošík, Mikúš), 26. Dachnovskyj (Ferenc), 35. Lamper (Krivošík). Rozhodcovia: Orolin, Lesay - Stanzel, Frimmel, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1090 divákov.
Mikuláš: Houser - F. Fekiač, Flood, Kadlubiak, Robertson, Jendroľ, Lalík, Ibragimov - Vojtech, Tritt, Záborský - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Kuba, Kriška, Podolinský
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandić, Ferenc, Dachnovskyj, Bartoš, Šedivý, Kvietok - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Chovan, Jellúš - Tariška, Varga, Plochotnik
