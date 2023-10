Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC Slovan Bratislava

TEL - 7. kolo:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)



Góly: 14. Fejes (Pollock, Zech), 27. Lamper (Bartoš, Havrila), 37. Fejes, 59. Berger - 57. Brown (O´Brien, Lalonde). Rozhodovali: Snášel, Krajčík - Tichý, Ordzovenský, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 5894 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Bartoš, Deyl, Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lamper - Jääskeläinen, Berger, Lunter - Bartánus, Šimun, Havrila



Slovan Bratislava: Coreau - Romančík, Sersen, Lalonde, Beňo, Scheid, Golian, Maier- O´Brien, Minárik, Brown - Takáč, Findlay, Pecararo - Fominych, Masnica, Lukošík - Výhonský, Petráš



Košice 6. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 7. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 4:1. Preto bola už piata prehra v sezóne a štvrtá z uplynulých piatich zápasov. Košičania dosiahli štvrté víťazstvo v tomto ročníku. po ktorom majú na konte 12 bodov.Tímy si spočiatku dávali pozor na defenzívu a gólové príležitosti boli k videniu až v presilovkách. Košičania využili svoju druhú, keď Fejes zblízka otvoril skóre - 1:0. Hostia z následných dvoch presiloviek vyťažili viacero šancí, no brankára Janusa nedokázali prekonať.sa v úvode druhej časti dostali k ďalšej presilovke, v ktorej sa dostali do tlaku a v pokračujúcej ofenzívnej aktivite Lamper backhendom prekvapil Coreaua - 2:0.Slovanistom sa nedarilo prekvapiť defenzívu domácich, ktorí v 37. minúte vyťažili z chyby Browna, potrestal ju Fejes - 3:0. Janus prišiel o čisté konto v 57. minúte, v ktorej sa hostia dostali do presilovky o dvoch hráčov. V nej Brown zakončil ofenzívnu akciu, no hostia sa následne odhodlali k hre bez brankára, v ktorej Berger uzavrel skóre - 4:1.