Tipos extraliga, 53. kolo



HC Košice - HC Nové Zámky 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)



Góly: 32. Lamper (Chovan), 33. Jääskeläinen (Teves, Petráš), 52. Gildon (Archambault), 59. Bartánus (Repčík, Kohút) - 1. Hazala (Jasečko, Ondrušek). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2166 divákov.







Košice: Jurčák - Teves, Rosandič, A. Bartoš, Deyl, Šedivý, Gildon - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Chovan, Mikúš - Zigo, Martel, Archambault - Bartánus, Kohút, Repčík



Nové Zámky: Julínek - Jasečko, Čajkovič, Čapoš, Věntus, Krchňavý, Kremnický - Hazala, Ondrušek, Frankovič - T. Rácz, Šutý, Linjajev - Synák, Konrád, Molnár - Žurek

Košice 2. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC Nové Zámky 4:1 v nedeľňajšom zápase 53. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch prehrách, po ktorom si pred záverečným kolom základnej časti upevnili priebežné 2. miesto pred Nitrou. Nové Zámky prehrali v osemnástom zápase po sebe a už dávnejšie stratili šancu na záchranu.Hostia išli do vedenia už v 10. sekunde, keď Patrika Jurčáka prekonal Richard Hazala. Domáci favorit sa rozbiehal pomalšie a prekonať defenzívu súpera sa mu podarilo až v druhej polovici zápasu. Na konečných 4:1 uzavrel Marek Bartánus, pre ktorého to bol prvý zápas od novembra 2024.