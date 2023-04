Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Ingema Michalovce

semifinále play off Tipos extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 24. Jokeľ (Ferenc), 60. Lamper (Pollock). Rozhodovali: Snášel, Goga - D. Konc ml., Knižka, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8347 divákov



Košice: Janus - Olsson, Breton, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl, A. Bartoš - Bartánus, Chovan, Tybor - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lamper, Slovák, Paršin - Jokeľ, Hovorka, Havrila



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Macejko, Glazkov, Cibák - Pereskokov, Pavlovs, Chalupa - Puliš, Galamboš, Garreffa - Buc, Suja, Zabusovs - Okoličány, Vašaš



/stav série: 2:0/



Košice 1. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v druhom zápase semifinále play off Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 2:0. V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú takisto 2:0. Tretí zápas je na programe v utorok v Michalovciach. Rozhodujúci gól strelil v 24. minúte Oliver Jokeľ, triumf domácich poistil gólom do prázdnej bránky Patrik Lamper.Košičania nastúpili do druhého zápasu bez zmien v zostave. Tréner michalovského tímu Peter Kúdelka nechal v pôvodnom zložení iba obranné dvojice a k dispozícii mal opäť iba 11 útočníkov. Zmeny sa dotkli všetkých útočných formácií, do štvrtej sa posunula dvojica Filip Vašaš, Dávid Okoličány.Počas prvej tretiny sa oba tímy dostali k viacerým presilovkám, ale brankári Janus a Škorvánek v nich viackrát podržali svoje tímy. Košičania išli do vedenia v 24. minúte, keď Jokeľ zblízka dorazil strelu Ferenca. Zaplnená Steel aréna aj naďalej videla hokej, ktorému nechýbali osobné súboje, nasadenie a ani gólové príležitosti. Hostia sa v závere dostali k hre bez brankára, počas ktorej Lamper strelil druhý gól Košíc. Brankár "oceliarov" Jaroslav Janus si pripísal štvrté čisté konto v sezóne a prvé v play off.