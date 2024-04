Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves

semifinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Spišská Nová Ves 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)



Góly: 6. Breton (Bartánus), 9. Pollock (Breton, Mikúš), 16. Bartánus (Pollock, Chovan), 44. Berger (Breton, Mikúš) - 9. Valach (Archambault, Nellis). Rozhodovali: Hronský, Stano - D. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6777 divákov. Zmeny: 16. Surák namiesto Melicherčíka (SNV).



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Šedivý - Chovan, Berger, Fejes - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Bartánus, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Šimun



Spišká Nová Ves: Melicherčík (16. Surák) - Merežko, Ališauskas, Valach, Romaňák, Björkung, Žiak - Burgess, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashian, Majdan - Rapáč, Bortňák, Danielčák - Vandas, Myklucha, Džugan



/stav série: 3:3/



Košice 14. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v šiestom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 4:1. Stav série hranej na štyri víťazné duely vyrovnali na 3:3. O druhom finalistovi tak rozhodne siedmy zápas, ktorý je na programe v utorok v Spišskej Novej Vsi. Prvými finalistami sa stali hráči Nitry, ktorí zdolali Michalovce 4:2 na zápasy.Košičania nastúpili s imperatívom víťazstva, no v úvode boli aktívnejší hostia. Ich snahy o prvý gól schladil Breton, ktorého strela prekvapila brankára Melicherčíka. V 9. minúte na ňu odpovedal Valach, ktorý po prihrávke Archambaulta využil medzeru v defenzíve domácich - 1:1. Spišiaci udržali nerozhodný stav iba 36 sekúnd, keď sa za ich defenzívu dostal Pollock po Bretonovej prihrávke a po úniku upravil na 2:1. "v 15. minúte potvrdili, že presilovky sú v play off ich silná zbraň a Bartánus gólom na 3:1 zariadil striedanie v bránke hostí. Druhá tretina priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom mali oba tímy viacero šancí, no brankári podržali svoje tímy. Košičania dosiahli dôležitý gól na 4:1 v 44. minúte, keď Berger zblízka zakončil individuálnu akciu Bretona. Domáci už drámu nedovolili a postrážili si trojgólový náskok.