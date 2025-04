finále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HK Nitra 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)



Góly: 34. Jääskeläinen (Pollock, Rosandič), 35. Chovan (Lunter, Ferenc), 50. Jääskeläinen (Pollock), 56. Martel (Archambault), 60. Havrila (Rogoň, Lamper) - 41. Cotton (Passolt). Rozhodcovia: T. Orolin, Štefik - Gegáň, Pribula, vylúčení: 9:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6849 divákov.



/stav série: 1:1/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Parlett, Šedivý, Ferenc, Gildon - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Krivošík, Martel, Archambault - Lamper, Havrila, Rogoň - Mikúš, Chovan, Lunter



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Pobežal, Passolt - Bajtek, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Csányi





Košice 19. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Nitra 5:1 v druhom finálovom zápase play off extraligy. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Tretí duel je na programe v utorok v Nitre.Tréner košického tímu Dan Ceman spravil po prvom finálovom zápase dve zmeny v zostave. Útočníka Mareka Bartánusa nahradil vo štvrtej formácii Mário Lunter. Do zostavy sa po odpykaní trestu vrátil obranca Max Gildon, nevošiel sa do nej Radek Deyl. Hostia nastúpili v rovnakom zložení formácií.Rovnako ako v prvom zápase, aj v druhom bola prvá tretina o pevných defenzívach. Tímy si v nej dávali pozor na chyby a hoci sa hralo vo vysokom tempe, diváci gól nevideli. Dôležitý moment priniesla 34. minúta, v ktorej Brett Pollock našiel prihrávkou spoza bránky Joonu Jääskeläinena a Košice viedli - 1:0. Hostia si v následnom striedaní nedali pozor na chybu a Mário Lunter prvým bodom v sezóne pripravil gól Michalovi Chovanovi - 2:0. Hoci Alex Cotton v úvode tretej tretiny vrátil hostí do zápasu, domáci drámu nedopustili. Jääskeläinen v 50. minúte presne trafil spoza hráča a o šesť minút skóroval aj Dannick Martel - 4:1. Hostia medzitým prišli o útočníka Samuela Bučeka, ktorý sa zranil po kolízii s Matúšom Havrilom. Práve on osem sekúnd pred koncom uzavrel skóre zápasu počas hry hostí bez brankára.