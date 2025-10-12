< sekcia Šport
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 2:1
Domáci nastúpili s cieľom získať druhé domáce víťazstvo v sezóne a v 7. minúte ich k nemu nasmeroval Rogoň, ktorý tečoval nahodený puk od Rosandiča.
Autor TASR,aktualizované
Košice 12. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 11. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Trenčín 2:1. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po dvoch prehrách, na konte majú 18 bodov. Trenčania prehrali štvrtý duel po sebe a majú 16 bodov.
Domáci nastúpili s cieľom získať druhé domáce víťazstvo v sezóne a v 7. minúte ich k nemu nasmeroval Rogoň, ktorý tečoval nahodený puk od Rosandiča. Oba tímy si dávali pozor na vylúčenia a aj na chyby v defenzíve. Aj preto diváci nevideli v prvých dvoch tretinách veľa gólových príležitostí. V 28. minúte pridal Rogoň aj druhý gól Košíc, keď po asistencii Havrilu zakončil protiútok. Hostí vrátil do zápasu gól Ahla, ku ktorému nešťastným tečom prispel domáci útočník Jellúš, no Dukla už vyrovnať nedokázala.
Tipsport liga - 11. kolo
HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 7. Rogoň (Rosandič, Bučko), 28. Rogoň (Havrila, Lamper) - 49. Ahl (Mikuš, Goljer). Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. - Tichý, Hajnik, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2576 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Linet, Plochotnik
Trenčín: Junca - Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Goljer, Starosta, Laurenčík - Josling, Bellerive, Bezúch - Vitolinš, Šiška, Záborský - Krajčovič, Krajč, Hudec - Lapšanský, Kalis, Ahl
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Chceli sme zmeniť dve veci. V predošlom domácom zápase sme hrali bez emócie a bez energie. Je jednoduché hrať vtedy, keď hala buráca tak, ako na menších štadiónoch. U nás doma máme zvyčajne 2-3 tisíc divákov. Na Trenčín sme chceli vybehnúť a hrať naplno od začiatku. Hrali sme dobre v obrane. V nedávnych zápasoch nám chýbala konzistencia, dnes to bolo lepšie a mali sme zápas pod kontrolou. Bol to náš najlepší hokej za uplynulých niekoľko zápasov.“
Patrik Rogoň, útočník HC Košice: „Vedeli sme, že Trenčín príde v deň zápasu a môže mať ťažšie nohy. Chceli sme nahadzovať puky a tlačiť sa do bránky. To sa nám aj darilo. Hrali sme jednoducho v obrane, bolo tam veľa zblokovaných striel. Ak sme to nezblokovali, tak to ,Riči´ chytil. V útoku sme hrali jednoducho. Na hetriky sú tu iní hráči, každý máme v tíme nejakú úlohu. Viem, aká je moja. Ak mi to padne, tak som rád, že môžem pomôcť tímu.“
Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: „Vedeli sme, do čoho dnes ideme. V prvej tretine hrali domáci lepšie než my. Ďalšie minúty boli z našej strany lepšie, no potrebujeme góly. Ak chceme získavať body, tak ich musíme dávať viac. “
Tomáš Starosta, kapitán, obranca HK Dukla Trenčín: „Zápas by som rozdelil na dve polovice. Pred zápasom sme si vraveli, že musíme tvrdo pracovať celých 60 minút. Žiaľ, v prvej polovici zápasu sme tak nepracovali. Súper si vytváral tlak, my sme nemali pohyb a prehrávali sme súboje. V tretej tretine sme hrali úplne inak. Začali sme napádať a dohrávať súpera, vytvorili sme si aj šance. Znížili sme, no nestačilo to na to, aby sme dnes získali body.“
