Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Poprad 6:3
Domáci v prvej tretine dvakrát viedli, no Poprad dokázal vyrovnať.
Autor TASR
Košice 26. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Poprad 6:3 v nedeľňajšom zápase 15. kola Tipsport ligy. Bolo to pre nich tretie víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili pozíciu v prvej šestke. Poprad je naďalej na predposlednom mieste s náskokom jeden bod na Prešov.
Od úvodu sa hral svižný hokej, ktorému nechýbali góly. Domáci v prvej tretine dvakrát viedli, no Poprad dokázal vyrovnať. Dôležitý gól na 3:2 strelil v 27. minúte Filip Krivošík, pre ktorého to bol siedmy presný zásah z uplynulých štyroch duelov. Košičania v tretej tretine odskočili na rozdiel troch gólov, keď sa presadili Šimon Petráš a Matúš Havrila - 5:2. V gólovo úrodnej tretej tretine sa presadili aj popradský útočník Andrew Calof a domáci Simon Jellúš, ktorý dal definitívnu podobu výsledku - 6:3.
Tipsport liga, 15. kolo
HC Košice - HK Poprad 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly: 4. Lamper (Bučko), 7. Krivošík (Jellúš), 27. Krivošík (Plochotnik, Jellúš), 48. Petráš (Repčík), 53. Havrila (A. Bartoš, Šedivý), 56. Jellúš (Krivošík, Rosandič) - 5. Majdan (Šotek, Kotvan), 13. Šotek (Majdan, Fereta), 55. Calof (Nauš, Cracknell). Rozhodcovia: Novák, Hronský - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2941 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Repčík, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Kohút, Liščinský
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík - Calof, Cracknell, Bracco - Výhonský, Suchý, Nauš - Šotek, Urbánek, Majdan - Gabor, Kundrik, Stanček
