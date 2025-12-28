Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HK Poprad 2:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Košičania chceli hosťom vrátiť nedávne prehry z popradského ľadu 2:8 a 1:7.

Autor TASR
Košice 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 33. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 2:0. V tabuľke si upevnili priebežné 3. miesto, na ktorom majú dvojbodovú stratu na Nitru. Košičania zároveň ukončili Popradu sériu ôsmich víťazstiev. „Kamzíci“ nebodovali prvýkrát po 15 zápasoch, resp. od 2. novembra.

Košičania chceli hosťom vrátiť nedávne prehry z popradského ľadu 2:8 a 1:7. Začiatok mali ideálny, keď už v 5. minúte Havrila zakončil únik dvoch proti jednému. Krátko na to sa domáci dostali k presilovke, ktorú typickou strelou využil Petráš - 2:0. Domáci mohli v druhej tretine zvýšiť svoj náskok v presilovke o dvoch hráčov, no defenzívu Popradu neprekvapili. Košičanom sa podarilo udržať dvojgólový náskok až do konca zápasu, pričom viackrát ich podržal brankár Riečický, ktorý vychytal svoje druhé čisté konto v sezóne. Hostí brzdila aj nedisciplinovanosť, keďže dostali až 13 menších trestov a dva vyššie.



Tipsport liga - 33. kolo:

HC Košice - HK Poprad 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Góly: 5. Havrila (Ferenc), 7. Petráš (Rosandič, Chovan). Rozhodcovia: Štefik, Kocúr - Knižka, Tomáš, vylúčení: 4:13 na 2 min., navyše Nemčík 10 min. OT za nešp. správanie, Cracknell (obaja Poprad) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5014 divákov.

Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Varga, Kohút, Kvietok

Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sluka - Calof, Cracknell, Bjalončík - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
