Hokejisti HC Košice zvíťazili v nad MHk 32 Liptovský Mikuláš

HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)



Góly: 29. Růžička (Mudrák, Baránek), 30. Pavlin (Belluš, Baránek), 49. Vopelka (Klhůfek), 54. Krasničan (Baránek, Jokeľ), 60. Eliaš (Chovan, Belluš) - 45. Okuliar (Michalík). Rozhodovali: Müllner, P. Šefčík - J. Šefčík, Ordzovenský, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Mudrák, Růžička, Slovák, Deyl, Cibák - Vopelka, Chovan, Réway - Milý, Pospíšil, Klhůfek - Belluš, Eliaš, Jenyš - Krasničan, Frič, Jokeľ - Džugan



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Krasanovský - Nemec, Kurali, Bača, Petran, Mezovský, Rusina, Droppa, Patlevič - Uhrík, Bečka, Rud. Huna - Hamráček, Okuliar, Michalík - Lištiak, Matoušek, Surový - Haluška, Toma, Kalousek

Košice 27. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v utorok nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:1 v dohrávanom domácom zápase 2. kola Tipos extraligy.Úvod priniesol rýchly hokej sprevádzaný viacerými nepresnosťami. V 6. minúte pohrozil domácim Hamráček, súper odpovedal šancou Chovana, ktorý nenamieril presne z ostrého uhla. Prvá tretina sa odohrávala najmä pred brankárom Krasanovským, ktorý bol veľká prekážka pre "oceliarov". V 12. minúte vzal Vopelkovi istý gól, keď zasiahol efektným "semaforom" a krátko nato zmaril aj sľubnú šancu Belluša. Liptáci sa ubránili aj 64 sekundovému oslabeniu o dvoch hráčov, počas ktorého sa Krasanovský vyznamenal proti dvom šanciam Réwaya. Hostia sa v prvej tretine prezentovali obetavou hrou a tlak domácich zvládli aj vďaka viacerým zblokovaným strelám.Druhá tretina priniesla menej vylúčených, no boli to opäť domáci, kto sa snažil diktovať hru. Viackrát zovreli súpera v obrannom pásme, ale Krasanovský dlho odolával. V 29. minúte hostia nezvládli situáciu pred vlastnou bránkou a Růžička už vedel, čo s odrazeným pukom - 0:1. Už o 24 sekúnd spravili hostia pozičnú chybu vo vlastnom pásme, Belluš našiel Pavlina a ten pred odkrytou bránkou nezaváhal - 0:2. Tréner Liptákov reagoval oddychovým časom a do konca druhej časti sa hostia dostali do viacerých zaujímavých príležitostí. Šanca Surového sa neskončila gólom a pri pokusoch Kuraliho a opäť Surového v závere tretiny pomohla brankárovi Sedláčkovi konštrukcia bránky.Hostia boli za zvýšenú aktivitu odmenení v úvode tretej časti, keď Okuliar využil nedôraz obrany súpera a upravil na 2:1. O päť minút však odpor hostí definitívne zlomil Vopelka, ktorý po prihrávke Klhůfeka zvýšil na 3:1. Domáci sa dostali do hernej pohody, ktorú dokumentoval aj gól Krasničana v 54. minúte. Skóre uzavrel gól Eliáša v presilovke domácich.Jan Šťastný, tréner HC Košice:Milan Jančuška, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš: