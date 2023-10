Tipos extraliga – 6. kolo:



HK Poprad – HC MIKRON Nové Zámky 3:6 (0:2, 1:0, 2:4)



Góly: 26. Mlynarovič (Kundrik, Drgoň), 46. Kotvan (Záborský), 55. Kukuča (Záborský, McFadden) – 11. Michnáč (Prokeš, Hatala), 13. Loggins (Ligas), 42. Stupka (Števuliak, Loggins), 43. Prokeš (T. Mikúš, Mamčics), 44. Loggins (Roy, Lee), 60. Števuliak (Mamčics). Rozhodovali: Korba, Krajčík – Valo, Frimmel, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše: Mlynarovič 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, Urbánek (obaja Poprad) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 1517 divákov.







Poprad: Rabčan (od 20. Vay) – Drgoň, McFadden, Brejčák, Kotvan, Česánek, Betker, Turan, Brincko – Kukuča, Coulter, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Peresunko – Urbánek, Beaudoin, Kundrik – Jendek, Suchý, Šotek



Nové Zámky: Kantor – Lee, Laurenčík, Ligas, Mamčics, Hatala, Roman – Loggins, Roy, Stupka – T. Mikúš, Prokeš, Michnáč – Števuliak, Ondrušek, Šišovský – Fafrák, Barto, Kováč

Poprad 1. októbra (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky triumfovali v 6. kole Tipos extraligy na ľade HK Poprad 6:3. Hostia rozhodli o víťazstve na začiatku tretej tretiny, keď počas päťminútovej presilovej hry strelili tri góly. Nové Zámky potvrdili tretie miesto v tabuľke, "kamzíci" prehrali tretí zápas za sebou.Mužstvo Erika Čaládiho malo lepší vstup do stretnutia, v 11. minúte sa presadil Albert Michnáč. O dve minúty na neho nadviazal Troy Loggins, ktorý skóroval po samostatnom úniku. Popradčania v prostrednej časti zvýšili aktivitu a Samuel Mlynarovič znížil na 1:2. Center druhej formácie však pred prestávkou dostal trest do konca duel a Nové Zámky to využili počas početnej výhody na tri góly. "Kamzíci" ešte skorigovali zápas vďaka Oldichovi Kotvanovi a Andrejovi Kukučovi, no v závere ešte Patrik Števuliak upravil výsledok strelou do prázdnej bránky.