TEL - 26. kolo:



HC Košice - HC Nové Zámky 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)



Góly: 32. Chovan (Ferenc, Breton) - 28. Michnáč (Stupka), 33. Roy (Michnáč), 38. T. Mikúš (J. Mikúš), 50. T. Mikúš (J. Mikúš). Rozhodovali: Žák, Rojík - Durmis, Hajnik, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 3494 divákov.



Košice: Janus - Ferenc, Breton, Olsson, Deyl, A. Bartoš, Mihalik, Dravecký - Lamper, Berger, Chovan - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Rogoň, Šimun, Lunter - Bačo, Havrila, Jokeľ



Nové Zámky: Kantor - Lee, Laurenčík, Ligas, Mamčics, Novajovský, Kozák, Barto - Michnáč, Roy, Stupka - J. Mikúš, Johnson, T. Mikúš - Števuliak, Prokeš, Šišovský - Kováč, Ondrušek, Ružek

Košice 10. decembra (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili na ľade HC Košice 4:1 v nedeľňajšom zápase 26. kola Tipos extraligy. Ukončili tak sériu šiestich prehier a pred druhou reprezentačnom prestávkou si posunom na 10. miesto vylepšili postavenie v tabuľke. Pre "oceliarov" to bola piata prehra za sebou, po ktorej sú naďalej na 2. mieste tabuľky.V bezgólovej prvej tretine mali viac z hry Novozámčania, no brankár Janus podržal svoj tím. Skóre otvoril v 28. minúte Michnáč, na ktorého gól síce o štyri minúty odpovedal domáci kapitán Chovan, no hostia krátko na to získali svoj náskok späť. Roy a Tomáš Mikúš ešte do druhej prestávky naklonili skóre na stranu hostí (1:3), ktorí si v tretej tretine postrážili dvojgólový náskok. Mikúš sa v 50. minúte presadil aj druhýkrát, keď využil presilovku.