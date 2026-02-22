< sekcia Šport
Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zdolali Liptovský Mikuláš
Domáci išli v prvej tretine do vedenia zásluhou teču najproduktívnejšieho hráča Turnbulla, pričom ešte Faith strieľal do žŕdky.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v 50. kole Tipsport extraligy na svojom ľade Liptovský Mikuláš 3:2 a zaknihovali piatu domáci triumf za sebou. Poistili si tak piatku priečku v tabuľke. Liptáci prvýkrát v sezóne s Bystričanmi nebodovali a patrí im ôsma priečka
Domáci išli v prvej tretine do vedenia zásluhou teču najproduktívnejšieho hráča Turnbulla, pričom ešte Faith strieľal do žŕdky. Hostia na začiatku druhej tretiny vyrovnali. Záborský si nakorčuľoval z pravého krídla a mieril presne k vzdialenejšej žrdi. V strednom dejstve Liptáci nevyužili dve presilovky, no ustáli nebezpečný únik Turnbulla. V tretej tretine išli do vedenia Bystričania po dvoch nevyužitých presilovkách Tomkom, ktorý dorazil odrazený puk od zadného mantinelu, lenže Mikuláš odpovedal v početnej výhode z kruhu Šandorom na 2:2. Napokon rozhodol presilovkový gól Kukuču 16 sekúnd pred koncom t hranice pravého kruhu na 3:2.
Tipsport liga - 50. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Góly: 12. Turnbull (Galipeau, R. Faith), 52. Tomka (M. Valach), 60. Kukuča (Jasenec, Galipeau) – 22. Záborský (Ferkodič, F. Fekiač), 53. Šandor (Záborský, J. Sukeľ). Rozhodovali: Klejna, Jobbágy – Tomáš, Tvrdoň, vylúčení na 2. min: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1496 divákov
Zostavy:
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Laurenčík, D. Stránsky, Lucas, Michalčin, Česánek, Žabka – Turnbull, Myklucha, R. Faith – M. Valach, Dunkley. Šoltés – Kukuča, Jasenec, Tomka – Buc, Ondrušek, Paučík
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Kozák, Bíly, Flood, F. Fekiač – Podolinský, X. Cormier, J. Sukeľ – Vojtech (do 39. min.), Tritt, Farren – Ferkodič, Uhrík, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Je to vydreté víťazstvo. Liptáci boli prvých desať minút lepší, ustáli sme ich tlak. Potom sa to vyrovnalo, dali sme gól a v druhej tretine sme boli lepší, hoci sme v nej neboli produktívni. Za tie tri nájazdy sme si asi víťazstvo zaslúžili. Našťastie sme dali gól do šatne na samý záver, za čo sme radi, pretože máme už taký náskok pred siedmym tímom, že už by sme mali zostať v prvej šestke. Z tohto hľadiska sú to dôležité body. Mikulášu sme mali čo vracať, odohral výborný zápas aj na našom ľade. Myslím si, že v predkole play off sa s ním každý súper zapotí.“
Aleš Totter, tréner Liptovského Mikuláša: „Predviedli sme na ľade kopec dobrých vecí. Pripravujeme sa už na predkolo play off, pracujeme na špeciálnych formáciách. Hrali sme s chuťou, mali sme dobré vstupy do tretín, no je to už tretí zápas v sezóne, v ktorom sme dostali v závere duelu gól v oslabení. Je to škoda, lebo mali sme za stavu 2:2 situáciu dvoch na jedného. Záverečné momenty potrebujeme lepšie zvládať. Verím, že v pravý čas nám to hokejový Boh vráti, ideálne v play off. Máme silný tím, dobre sa pripravíme na piatkový súboj proti Žiline."
