< sekcia Šport
Hokejisti HC Prešov zvíťazili na ľade HK Skalica 4:3
Prešovčania sa naďalej držia na priečkach znamenajúcich zotrvanie v najvyššej súťaži.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Skalica/Humenné 5. apríla (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín sú bez prehry aj po štvrtom kole baráže o účasť v Tipsport lige. V nedeľňajšom zápase zvíťazili na ľade HC 19 Humenné 7:4 a s 11 bodmi figurujú na prvom mieste tabuľky. Za triumfom ich nasmerovali najmä legionári, hetrikom sa na víťazstve Dukly podieľal švédsky útočník Filip Ahl.
Na priebežnom 2. mieste, ktoré znamená postup, resp. zotrvanie v najvyššej súťaži, sa držia hráči HC Prešov, ktorí v nedeľu zvíťazili na ľade HK Skalica 4:3. V stretnutí trikrát tesne prehrávali, no napokon dokázali zvíťaziť ešte v riadnom hracom čase. Víťazný gól strelil v 52. minúte útočník Anton Berlyjov. Skaličania nebodovali ani vo štvrtom zápase baráže.
baráž o účasť v Tipsport lige - 4. kolo:
HK Skalica - HC Prešov 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Góly: 2. Bulik (Šátek, Urban), 25. Obdržálek (Kubíček, R. Nemec), 36. Jurák (Kotvan) - 3. Hamráček (Kadyrov), 29. Avcin, 37. Hamráček (Frič), 52. Berlyjov (Avcin). Rozhodcovia: Baluška, Lesay - Vystavil, Bezák, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 1653 divákov.
Skalica: Beržinec - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Fridel - Jurík, R. Nemec, Obdržálek - Sachkov, Špirko, Podolínsky - Kuba, Bulik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík - Dudáš
Prešov: Vyletelka - Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Eperješi - Indrašis, Cormier, Bukarts - Hamráček, Berlyjov, Avcin - Valigura, Bortňák, Chalupa - Blaško, Frič, Feranec - Maruna
Hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Juraj Jurík st., tréner HK Skalica: „Budem sa asi opakovať. Znovu sme neodohrali zlý zápas, ale bohužiaľ mal zlý koniec pre nás. Dnes sme v nerovnovážnych situáciách proste boli o niečo horší a to asi rozhodlo. Je škoda, že sme trikrát viedli, súper trikrát dorovnal a potom rozhodla jedna chybička v poslednej tretine. Protivník to využil a vyhral.“
Vladimír Mihálik, asistent trénera HC Prešov: „Bol to veľmi ťažký zápas pre nás a sme radi za to, že sme vybojovali triumf.“
HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín 4:7 (1:1, 2:1, 1:5)
Góly: 18. Pulščák (Vrábeľ, Žitný), 31. Rymarev (Železkov), 35. Šachvorostov (Železkov, Rymarev), 52. Žitný (Vrábeľ, Zekucia) - 40. Lapšanský (Ullman, Hudec), 31. Varone (Ullman, Descheneau), 42. Ahl (Mikuš), 44. Ahl (Hlaváč), 49. Bellerive (Descheneau), 57. Bellerive (Varone, Ullman), 59. Ahl (Descheneau, Hatala). Rozhodcovia: Čahoj, Kocúr - Hajnik, M. Orolin, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Šachvorostov (Hum.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2282 divákov.
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Mitro - Žitný, Vrábeľ, Vaško - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Linet, Toma, Lušňák - Sokoli, Krajňák, Borov
Trenčín: Junca - Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň - Descheneau, Varone, Ahl - Bellerive, Bubela, Bezúch - Hudec, Šiška, Lapšanský - Krajč, Švec, Krajčovič
tabuľka:
1. Trenčín 4 3 1 0 0 16:9 11
2. Prešov 4 2 1 1 0 16:12 9
3. Humenné 4 1 0 1 2 12:16 4
4. Skalica 4 0 0 0 4 11:18 0
