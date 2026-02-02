< sekcia Šport
Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili nad HC Sparta Praha 4:1
Sparta prehrala po troch víťazstvách v sérii a patrí jej 7. priečka so 74 bodmi.
Autor TASR
Praha 2. februára (TASR) - Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili v pondelkovej dohrávke 36. kola českej extraligy nad Spartou Praha 4:1. Po tretej domácej výhre za sebou sa posunuli s 81 bodmi na priebežné 3. miesto o skóre pred Liberec. Sparta prehrala po troch víťazstvách v sérii a patrí jej 7. priečka so 74 bodmi.
