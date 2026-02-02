Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili nad HC Sparta Praha 4:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sparta prehrala po troch víťazstvách v sérii a patrí jej 7. priečka so 74 bodmi.

Autor TASR
Praha 2. februára (TASR) - Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili v pondelkovej dohrávke 36. kola českej extraligy nad Spartou Praha 4:1. Po tretej domácej výhre za sebou sa posunuli s 81 bodmi na priebežné 3. miesto o skóre pred Liberec. Sparta prehrala po troch víťazstvách v sérii a patrí jej 7. priečka so 74 bodmi.



Česká extraliga - dohrávka 36. kola:

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Góly: 31. a 60. Měchura, 13. Teplý, 20. V. Petman - 3. Vitouch
.

