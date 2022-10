Hokejisti HC Slovan Bratislava deklasovali HKM Zvolen 10:2

HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 10:2 (4:0, 1:2, 5:0)



Góly: 16. Takáč, 17. Zigo (Ackered, Fominych), 19. MacKenzie (Takáč), 20. Zigo (Golian, Haščák), 21. Harris (Pecararo, Takáč), 49. Fominych (Bezák), 53. Ackered (Fominych), 55. Haščák (Fominych, Zigo), 57. Haščák (Takáč), 58. Zigo (Fominych, Haščák) - 26. Hunterbrinker (Zuzin), 27. Gropp (Hecl, Sideroff). Rozhodovali: Novák, D. Konc st. - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Minárik 5+DKZ za nedovolené bránenie a Lukošík (obaja Slovan) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3883 divákov.



Slovan: Coreau - Golian, Valach, Beňo, MacKenzie, Sersen, Ackered, Maier - Haščák, Zigo, Fominych - Takáč, Harris, Pecararo - Matoušek, Minárik, Lukošík - Török, Bezák, Šotek - R. Kukumberg ml.



Zvolen: Trenčan (21. Petrík) - Hain, Messner, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Sideroff, Hunterbrinker, Hecl - Kašlík, Šiška, Gropp

HK Nitra - HC MV Transport Prešov 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)



Góly: 15. Erkamps (Donaghey, Sýkora), 22. Buncis (Krivošík), 27. Gajdoš (Holešinský, Buncis), 53. Knies (Lacka, Mezei) - 21. Sýkora (Gerlach, Rajnoha), 28. Higgins (Gerlach, Šimek), 38. Gerlach (Rajnoha, Sýkora). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Durmis, Haringa, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1877 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Bodák, Erkamps, Donaghey, Švarný, Gajdoš, Pupák – Holešinský, Buncis, Solenský – Knies, A. Sýkora, Lacka – Tvrdoň, Myklucha, Krivošík – R. Varga, Šramaty, Volko - Molnár



Prešov: Rabčan – D. Jendroľ, Turan, Rajnoha, Higgins, Nátny, Giles, Ľalík – Neuls, Šimun, J. Sýkora – Nauš, Šimek, Gerlach – Martin, Giduckis, Žilka – Krajč, Klíma, K. Jendroľ

HC MIKRON Nové Zámky - HC Košice 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)



Góly: 18. Barto (Hatala, Faith), 26. Lee (Farley), 34. Jackson (Farley, Johnson), 37. Johnson (Jackson, Lee), 59. Johnson - 8. Leskinen (Campbell, Bartánus), 18. Campbell (Southorn, Olsson). Rozhodovali: Stano, Fridrich - Synek, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Košarišťan (Koš.) 5+DKZ za sekanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2112 divákov. Zmeny: 37. Riečický namiesto Košarišťana (Košice)



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Lee, Chovan, Kozák, Roman, Ligas, Knižka - Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš - Jackson, Johnson, Farley - Mišiak, Ondrušek, Šišovský - Faith, Barto, Klempa - Babeliak



Košice: Košarišťan (37. Riečický) - Olsson, Southorn, Ferenc, Novota, Šedivý, Deyl, A. Bartoš - Bartánus, Campbell, Leskinen - Watling, Slovák, Chovan - Lamper, Linet, Rogoň - Milý, Havrila, Jokeľ

HC´05 Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 24. Holenda (Luža, Tamáši) - 15. Karsums (Šmída, Ventelä), 35. Karsums (Kuru, Marek Hudec), 57. Ventelä (Karsums). Rozhodovali: Goga, Žák – Kacej, D. Konc ml., vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1872 divákov.



Banská Bystrica: Rahm – Björkung, Bačík, Luža, Holenda, Matej Bača, Ďatelinka, Ganz, Frídel – Urbánek, Tamáši, Kabáč – Gabor, Kontos, J. Sukeľ – Výhonský, Sojka, Jendek – R. Gašpar, Bíreš, Živický



MHk 32 Liptovský Mikuláš: M. Valent – Ventelä, Mezovský, Diakov, Mesikämmen, Marek Hudec, Novajovský, Kapičák – Kuru, Vähätalo, Karsums – Uhrík, Šmída, Drábek – Kriška, Walega, Michalík – Haluška, P. Valent, Kalousek

Bratislava 9. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava deklasovali v nedeľňajšom šlágri Tipos extraligy HKM Zvolen 10:2. V dueli dvoch tímov, ktoré mali pred zápasom po 16 bodov, vykročili domáci za presvedčivým víťazstvom už v 1. tretine, ktorú vyhrali 4:0.Zvolenčania sa v 2. časti vzchopili a počas päťminútového trestu Jakuba Minárika dvakrát využili presilovku, no to bolo z ich strany všetko. "Belasí" vygradovali gólostroj v závere tretej tretiny, v ktorej zavŕšili prvý dvojciferný výsledok v sezóne.Najproduktívnejšími hráčmi zápasu boli Marcel Haščák s bilanciou 2 góly a 3 asistencie a rovnako päťbodový Daniil Fominych (1+4). Tomáš Zigo strelil hetrik, ku ktorému pridal asistenciu. Slovanisti sú po 8. kole na čele tabuľky o skóre pred Novými Zámkami.Hokejisti HK Nitra zdolali v nedeľňajšom dueli 8. kola Tipos extraligy na domácom ľade HC MV Transport Prešov 4:3. Hosťom sa podarilo zmazať dvojgólové manko, no v 52. minúte rozhodol o triumfe domácich premiérovým gólom v sezóne Phil Knies. Prešovu nestačili ani tri body Maxa Gerlacha (1+2).Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy nad HC Košice 5:2. V nedeľnom zápase predviedli dokonalý obrat, keď v 1. tretine prehrávali 0:2, no napokon otočili skóre. K obratu im pomohli aj dve využité presilovky v druhej časti. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Ben Johnson, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.Novozámčania dosiahli štvrté víťazstvo za sebou a s 19 bodmi sú o skóre za lídrom tabuľky Slovanom Bratislava. Košičania nenadviazali na dve víťazstvá a vo svojom siedmom zápase zaznamenali piatu prehru.Hokejisti Banskej Bystrice druhýkrát za sebou neuspeli na domácom ľade. Po piatkovej prehre s Trenčínom 0:6 stratili všetky body aj v nedeľnom zápase 8. kola Tipos extraligy, keď podľahli Liptovskému Mikulášu 1:3.Domáci v 1. tretine nevyužili viaceré šance a pykali v oslabení o dvoch hráčov, z kruhu sa presadil skúsený Martins Karsums. V druhej tretine sa ujala strela Matúša Holendu spoza kruhu, ktorá zaskočila brankára Michala Valenta a bolo 1:1. Liptáci následne pridali, rýchlo prechádzali do útočného pásma a keď Kuru načasoval prihrávku Karsumsovi, stav sa menil na 1:2. V tretej tretine ubudlo šancí, ale Bystričania znovu ponúkli Liptákom presilovku o dvoch hráčov a počas nej sa ujala strela Sameliho Venteläho od modrej. Dvojgólové manko už hokejisti spod Urpína nezmazali.