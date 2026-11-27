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Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili nad HK Dukla Michalovce
Liptáci sa ujali vedenia už v 4. minúte, keš sa presadil Ryan Chyzowski.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v 23. kole Tipsport ligy nad HK Dukla Michalovce 5:3. V tabuľke si udržali štvrté miesto s dvojbodovým náskokom pred Košicami. Michalovčania sú na desiatej priečke.
Liptáci sa ujali vedenia už v 4. minúte, keš sa presadil Ryan Chyzowski. V závere prvej tretiny zvýšil Matúš Vojtech a v 28. minúte viedli domáci už 4:0. Michalovčania nezložili zbrane a na začiatku tretieho dejstva znížili na rozdiel jediného gólu. V 47. minúte však Sena Acolatse využil presilovku a stanovil konečný výsledok.
Liptáci sa ujali vedenia už v 4. minúte, keš sa presadil Ryan Chyzowski. V závere prvej tretiny zvýšil Matúš Vojtech a v 28. minúte viedli domáci už 4:0. Michalovčania nezložili zbrane a na začiatku tretieho dejstva znížili na rozdiel jediného gólu. V 47. minúte však Sena Acolatse využil presilovku a stanovil konečný výsledok.
Tipsport liga - 23. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Góly: 4. Chyzowski (Coe, Chovan), 20. Vojtech (Sukeľ), 26. Vankúš (Nespala, Ferkodič), 28. Coe (Chovan), 47. Acolatse (Chovan, Vojtech) - 33. Safaralejev (Fominych, Rees), 38. Kohút (Edmonds, Fominych), 45. Hrabčák (Kišš, Welsh). Rozhodovali: Baca, Moller - Tichý, Frimmel, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
L. Mikuláš: Karejev - Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Podolinský, Uhrík, Molnár
Michalovce: Durný - Welsh, Bindulis, Meliško, Rees, Stripai, Tóth, Zekucia, Stahoň - Virtanen, Solenský, Boucher - Edmonds, Šmida, Fominych - Matta, Kohút, Safaralejev - Hrabčák, Kytnár, Kišš
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Góly: 4. Chyzowski (Coe, Chovan), 20. Vojtech (Sukeľ), 26. Vankúš (Nespala, Ferkodič), 28. Coe (Chovan), 47. Acolatse (Chovan, Vojtech) - 33. Safaralejev (Fominych, Rees), 38. Kohút (Edmonds, Fominych), 45. Hrabčák (Kišš, Welsh). Rozhodovali: Baca, Moller - Tichý, Frimmel, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
L. Mikuláš: Karejev - Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse - Sukeľ, Šatan, Vojtech - Chovan, Coe, Chyzowski - Nespala, Vankúš, Ferkodič - Podolinský, Uhrík, Molnár
Michalovce: Durný - Welsh, Bindulis, Meliško, Rees, Stripai, Tóth, Zekucia, Stahoň - Virtanen, Solenský, Boucher - Edmonds, Šmida, Fominych - Matta, Kohút, Safaralejev - Hrabčák, Kytnár, Kišš