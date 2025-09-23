< sekcia Šport
Hokejisti HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili nad Bratislavou 5:2
Po tretej výhre v rade sa posunuli na čelo tabuľky TIPOS SHL, domáci tím figuruje na šiestej priečke.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Hokejisti HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili v utorkovom stretnutí 4. kola druhej najvyššej súťaže na ľade HC BIT markets TEBS Bratislava 5:2. Po tretej výhre v rade sa posunuli na čelo tabuľky TIPOS SHL, domáci tím figuruje na šiestej priečke.
TIPOS SHL - 4. kolo:
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK ‘95 Považská Bystrica 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Góly: 30. Bodnár (R. Petráš, Zahradník), 45. Štetka (Buc, Petras) - 4. Štefánik (Rojko), 5. Galimov (Štefánik, Belic), 8. P. Ligas (Galimov, Zemko), 36. Ferenyi (J. Zlocha, Nahálka), 56. L. Urbánek. Rozhodcovia: Bachúrik, Magušin - Vystavil, Tvrdoň, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše Géci (TEBS) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.
TEBS Bratislava: Vojvoda - Luža, Kršák, Petras, Knižka, Škultéty, Fatul, Volkov, Innanmää - Hamráček, Jakubík, Štetka - Zahradník, Buc, Géci - Mikulec, Ďurišin, Ridzoň - L. Jendek, R. Petráš, Bodnár
HK 95 Považská Bystrica: Lamper - Nahálka, Omelka, A. Zlocha, L. Ďurkech, J. Ďurkech, Nikmon, M. Gachulinec, Putala - L. Urbánek, J. Zlocha, S. Rehák - Zemko, Rufati, P. Ligas - Galimov, Ferenyi, Belic - Rojko, Štefánik, Kubala
