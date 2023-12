Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali na ľade Nitry 3:2

Tipos extraliga - 26. kolo:



HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Čederle (Vitáloš, Okoličány), 6. Gill (Fatul, Buček) - 2. Valach (Puliš), 40. Solenský (Acolatse), rozhodujúci sam. nájazd: Solenský. Rozhodovali: Výleta, Fridrich - Vyšný, Jurčiak, vylúčení: 9:11, presilovky a oslabenia: 0:0, 2734 divákov



Nitra: Kašík – Cotton, Bača, Fatul, Gajdoš, Vitáloš, Stacha – Jackson, Gill, Buček – Bubela, Gates, Harper – Lacka, Čederle, Okoličány – Vybiral, Slovák, Bajtek



Michalovce: Glosár – Macejko, Cibák, Bindulis, Michalčin, Bodák, Acolatse – Zabusovs, Daugaviš, Santos – Puliš, Heard, M. Valach – Bjalončík, Suja, Paločko – Vašaš, Solenský, Kabáč

Nitra 10. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali v nedeľňajšom stretnutí 26. kola Tipos extraligy na ľade Nitry 3:2 po nájazdoch a predĺžili víťaznú sériu už na deväť zápasov. Autorom víťazného gólu v nájazdoch bol útočník Samuel Solenský. "Corgoni" zaznamenali piatu prehru z uplynulých šiestich duelov.Domáci boli v úvodnom dejstve aktívnejší, keď prestrieľali súpera v pomere 17:5, no súperovi odskočili iba o gól. Michalovčania dokázali streliť v závere prostrednej časti vyrovnávajúci gól do šatne. Spolu s druhou sirénou sa zdalo, že Nitrania sa ujali vedenia, no presný zásah Bubelu prišiel tesne po uplynutí času. Tretie dejstvo gól neprinieslo a duel dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých sa ako jediný presadil Solenský, ktorý v minulej sezóne obliekal práve dres Nitry. Hrdinom hostí však bol najmä brankár Glosár, ktorý zneškodnil 43 zo 45 pokusov Nitry.