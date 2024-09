HK Dukla Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)



Góly: 12. Josling (Cardwell), 24. Green (Ahl, Cardwell), 59. Schmiemann (Ahl, Josling) - 21. Pu (Slováček, Daugavinš), 25. Michnáč (Bodák, Drgoň), 49. Johnson (Daugavinš, Slováček), 50. Vašaš (Solenský, Meliško), 60. Kabáš (Vašaš). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Junek, Jedlička, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1072 divákov.



Trenčín: Valent - Cardwell, Macejko, Schmiemann, Hatala, Hlaváč, Starosta, Bokroš, Laurenčík - Ahl, Baláž, Green - Josling, Stapley, Burzan - Hudec, Švec, Sojčík - Tomík, Dej, Krajčovič



Michalovce: Glosár - Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Brejčák, Cibák - Daugavinš, Johnson, Krastenbergs - Svitana, Rönni, Fominych - Michnáč, Pu, Valach - Kabáč, Solenský, Vašaš



Trenčín 29. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 5:3 a posunuli sa na piatu priečku tabuľky. Domáci prehrali aj piaty duel novej sezóny v riadnom hracom čase a bez bodu sú na poslednom mieste.Trenčania pritom viedli 1:0 aj 2:1, no náskok neudržali. V 12. minúte ich poslal do vedenia Sean Josling a v 24. minúte Gordon Green, ktorý odpovedal na vyrovnávajúci gól Clifforda z úvodu druhej tretiny. O 36 sekúnd však vyrovnal Albert Michnáč a v tretej tretine otočili skóre Ben Johnson a Filip Vašaš. Domáci v 59. minúte ešte znížili zásluhou Quinna Schmiemanna, no pri ich hre bez brankára uzavrel skóre Michal Kabáč.