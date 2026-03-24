Utorok 24. marec 2026
Hokejisti HK Dukla Michalovce zdolali Nitru v 3. štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Michalovce 24. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili nad HK Nitra 4:2 v treťom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v stredu opäť na ľade Michaloviec.

Hostia nastúpili povzbudení dvomi výkonmi z ľadu Nitry, po ktorých dosiahli nerozhodný stav série. Favorita sa nezľakli ani v úvode tretieho zápasu. Sľubné šance mali Lichanec i Fominych, skóre sa však v prvej tretine nezmenilo ani počas dvoch presiloviek Michaloviec. V 30. minúte už Dukla išla do vedenia zásluhou Spodniaka, ktorý v presilovke prestrelil Fergusona - 1:0. Hostia našli recept na brankára Glosára v 42. minúte po tom, čo Molnár po buly pohotovo vystrelil - 1:1. Domácim síce krátko na to Spodniak vrátil náskok po prihrávke Safaralejeva, ale Passolt v 46. minúte vyrovnal - 2:2. Gólovo úrodnú pasáž zavŕšil o 20 sekúnd Roy, ktorý tečom Virtanenovej strely potrestal vylúčenie Lawrencea - 3:2. Hostia nevyrovnali v presilovke a ani počas hry bez brankára. Naopak, Safaralejev strelou zo stredného pásma uzavrel skóre - 4:2.



Tipsport liga, play off

štvrťfinále, 3. zápas

HK Dukla Michalovce - HK Nitra 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Góly: 30. Spodniak (Roy, Virtanen), 44. Spodniak (Safaralejev), 46. Roy (Virtanen, Spodniak), 59. Safaralejev (Kytnár) - 42. Molnár (Čederle), 46. Passolt. Rozhodcovia: Novák, Jobbágy - Durmis, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2168 divákov.

Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Sertti, Kubka, Stripai, Rimko - Martel, Roy, Virtanen - Safaralejev, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák

Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Lawrence, Krištof, Buček - Passolt, Chrenko, Jackson - Lacka, Čederle, Molnár - Kováč, Hrnka, Bajtek

/stav série: 2:1/
