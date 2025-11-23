< sekcia Šport
Hokejisti HK Dukla Trenčín zdolali HC Košice 2:1
Diváci na Zimnom štadióne Pavla Demitru videli prvý gól až v polovici duelu, keď v presilovej hre poslal Duklu do vedenia Descheneau.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 23. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zdolali HC Košice 2:1 v nedeľňajšom zápase 22. kola Tipsport ligy. „Oceliarom“ tak ukončili sériu troch víťazstiev a zaznamenali prvý triumf pod vedením českého trénera Otakara Vejvodu. Duel sa niesol aj v znamení osláv 100 rokov trenčianskeho hokeja.
Diváci na Zimnom štadióne Pavla Demitru videli prvý gól až v polovici duelu, keď v presilovej hre poslal Duklu do vedenia Descheneau. Ku koncu druhej tretiny sa hosťom podarilo vyrovnať v oslabení zásluhou Kohúta, ktorý využil chybnú rozohrávku brankára Juncu. Aj tretí gól padol v presilovke Trenčína, tentokrát prinavrátil domácim vedenie v 46. minúte Lapšanský, ktorý ťažil z výbornej práce Bezúcha. Zverenci Dana Cemana v závere zatlačili súpera v hre bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.
Tipsport liga - 22. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC Košice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 30. Descheneau (Varone, Goljer), 46. Lapšanský (Bezúch, Ahl) – 39. Kohút. Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Vyšný, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:1, 4211 divákov
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, M. Hrenák - Bellerive, Varone, Descheneau - Ahl, Vitolinš, T. Dudáš - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič
Košice: Jurčák - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Lamper - Plochotnik, Kohút, Jellúš - Liščinský, Linet, J. Bartoš - T. Varga
hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:
Otakar Vejvoda, tréner Trenčína: „Oslavovali sme sto rokov trenčianskeho hokeja a tých hráčov, ktorých tu vychovali, takže vzhľadom k tejto udalosti sú tri body krásne. Prvé dva zápasy pod mojím vedením boli rozdielne, v Michalovciach sme urobili množstvo chýb, tento zápas sme to napravili. Prišiel som do mužstva, ktoré už bolo naštartované, takže nemôžeme zase zmeniť úplne všetko, skôr zosynchronizovať to s tým, čo chalani začali pár dní pred mojím príchodom.“
Dan Ceman, tréner Košíc: „Tesný zápas v skvelej atmosfére, aký by mala byť pri stom výročí. Pre nás to bolo náročné prostredie, ale hrali sme dobre, energicky, veľmi dobre v obrane, ale nie až tak dobre v ofenzíve. Bol to zápas 50 na 50, mohol dopadnúť akokoľvek, oba tímy bojovali. Odohrali sme päť zápasov za desať dní, skoro ráno sme vycestovali, takže som sa trochu bál, že chalanom nepôjdu nohy, ale musím im dať kredit, opäť hrali so srdcom. Nanešťastie, nestačilo to na víťazstvo.“
