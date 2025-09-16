< sekcia Šport
Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HKM Zvolen 4:3
Zvolen nastúpil už aj s najnovšou akvizíciou - fínskym útočníkom Joonom Jääskeläinenom, ktorého tréner Peter Mikula zaradil na ľavé krídlo prvej formácie.
Autor TASR
Trenčín 16. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HKM Zvolen 4:3 po predĺžení v utorňajšom zápase 3. kola Tipsport ligy. Naďalej sa vezú na víťaznej vlne, keď triumfovali vo všetkých troch doterajších zápasoch, hoci dvakrát až v extra čase. Zvolen naopak prehral všetky tri zápasy. V Trenčíne prvýkrát v sezóne bodoval, no ostal na poslednom mieste tabuľky.
Zvolen nastúpil už aj s najnovšou akvizíciou - fínskym útočníkom Joonom Jääskeläinenom, ktorého tréner Peter Mikula zaradil na ľavé krídlo prvej formácie. Trenčín mal lepší vstup do zápasu a po tretine, v ktorej mali oba tímy viacero šancí, viedol 2:1. V 32. minúte vyrovnal Hecl, no domácim vrátil náskok Bellerive, ktorý skóroval z trestného strieľania. Obranca Beňo gólom v 51. minúte poslal duel do predĺženia, v ktorom Josling zužitkoval prihrávku Drgoňa - 4:3.
Zvolen nastúpil už aj s najnovšou akvizíciou - fínskym útočníkom Joonom Jääskeläinenom, ktorého tréner Peter Mikula zaradil na ľavé krídlo prvej formácie. Trenčín mal lepší vstup do zápasu a po tretine, v ktorej mali oba tímy viacero šancí, viedol 2:1. V 32. minúte vyrovnal Hecl, no domácim vrátil náskok Bellerive, ktorý skóroval z trestného strieľania. Obranca Beňo gólom v 51. minúte poslal duel do predĺženia, v ktorom Josling zužitkoval prihrávku Drgoňa - 4:3.
Tipsport liga, 3. kolo:
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 3. Krajčovič (Hlaváč, Hudec), 12. Leskinen (Krajč), 34. Bellerive (tr. strieľ.), 65. Josling (Drgoň) - 19. Macek (Beňo), 32. Hecl (Jääskeläinen, Cassels), 51. Beňo (Šramaty, Lunter). Rozhodcovia: Crman, Novák - Staššák, Tichý, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2039 divákov.
Trenčín: Hrenák - Drgoň, Hlaváč, Laurenčík, Starosta, Hatala, Mikuš, Goljer - Josling, Vitoliš, Ahl - Šiška, Lapšanský, Záborský - Krajč, Bellerive, Leskinen - Krajčovič, Kalis, Hudec - Bezúch
Zvolen: Petrík - Beňo, Valach, Kowalczyk, Wesley, D. Brejčák, Kobolka, Šimon - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Zuzin, Kaspick, Troock - Kudrna, Hybský, Marcinek - Macek, Šramaty, L. Lunter - Rausa
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 3. Krajčovič (Hlaváč, Hudec), 12. Leskinen (Krajč), 34. Bellerive (tr. strieľ.), 65. Josling (Drgoň) - 19. Macek (Beňo), 32. Hecl (Jääskeläinen, Cassels), 51. Beňo (Šramaty, Lunter). Rozhodcovia: Crman, Novák - Staššák, Tichý, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2039 divákov.
Trenčín: Hrenák - Drgoň, Hlaváč, Laurenčík, Starosta, Hatala, Mikuš, Goljer - Josling, Vitoliš, Ahl - Šiška, Lapšanský, Záborský - Krajč, Bellerive, Leskinen - Krajčovič, Kalis, Hudec - Bezúch
Zvolen: Petrík - Beňo, Valach, Kowalczyk, Wesley, D. Brejčák, Kobolka, Šimon - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Zuzin, Kaspick, Troock - Kudrna, Hybský, Marcinek - Macek, Šramaty, L. Lunter - Rausa