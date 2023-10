Hokejisti HK ESMERO Skalica zvíťazili v 10. kole Tipos SHL

SHL - 10. kolo:



HK ESMERO Skalica - Modré krídla Slovan 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 13. Šátek (Vybíral, Hujsa), 17. Vybíral, 57. Obdržálek (Škápik, Jurík). Rozhodovali: Adamec, Čahoj - Tvrdoň, Zelený, vylúčení: 4:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 425 divákov.



Skalica: Bernát - Ventus, Škápik, Drápal, Janík, Kadlečík, Droppa, Polák, Jombík - Vybíral, Jurík, Obdržálek - Hujsa, Pšurný, Šátek - Janáč, Kuba, Kotvan - Búlik, Fungáč, Kočka



Slovan: Gadzhiev - Hauser, Královič, Demo, Bohunický, Myšiak, Vidovič - Dudáš, Petráš, Hajnik - Ožvald, Trubač, Klučiar - Olos, Včelka, Volkov - Jendek, Adamčík, Lupták

Hlasy po zápase:



Michal Ružička, hlavný tréner Skalice: "Som rád, že dnešný zápas sme zvládli. Chalani od prvej do poslednej minúty poctivo hrali a dohrávali súboje. Mali sme rýchly prístup, tlačili sme sa do brány, hrali sme zodpovedne smerom do obrany a ako hovorím, sme radi, že sme vyhrali."







Ján Lipiansky, hlavný tréner Modrých krídel: "Nedali sme žiadny gól, skoro sme si nevytvorili žiadnu šancu, takže domáci jednoznačne zaslúžene vyhrali. Nemali sme proste svoj deň. Uvidíme, hrali sme štvrtý zápas obdeň, takže niektorí hráči toho mali dosť. Ale takisto to mal aj súper."



Skalica 17. októbra (TASR) - Hokejisti HK ESMERO Skalica zvíťazili v utorkovom zápase 10. kola Tipos SHL nad Modrými krídlami Slovan 3:0. So ziskom 20 bodov figurujú na štvrtej priečke neúplnej tabuľky, Modré krídla sú druhé.