Hokejisti HK Nitra postúpili do semifinále play off, zdolali Poprad

HK Nitra - HK Poprad 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 39. Bubela (Kousa, Čederle), 52. Okoličány (Lacka). Rozhodovali: Výleta, Crman - Bogdaň, Pribula, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov



Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Gajdoš, Stacha, Fatul – Bajtek, Gill, Buček – Newell, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bačo, Hrnka, Pobežal



Poprad: Belányi – Kotvan, Brincko, Betker, Cardwell, Svedberg, J. Brejčák, D. Brejčák, Turan – Záborský, Bates, Bjalončík – Dmowski, Coulter, Peresunko – Šotek, Suchý, Mlynarovič – Kukuča, Jendek, Svitana



/konečný stav série: 4:2, Nitra postúpila do semifinále/

program semifinále play off:



3. apríla: HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra



4. apríla: HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra



5. apríla: HK Spišská Nová Ves - HC Košice



6. apríla: HK Spišská Nová Ves - HC Košice



7. apríla: HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce



8. apríla: HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce



9. apríla: HC Košice - HK Spišská Nová Ves



10. apríla: HC Košice - HK Spišská Nová Ves



11. apríla: HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra /prípadný piaty zápas/



12. apríla: HK Spišská Nová Ves - HC Košice /prípadný piaty zápas/



13. apríla: HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce /prípadný šiesty zápas/



14. apríla: HC Košice - HK Spišská Nová Ves /prípadný šiesty zápas/



15. apríla: HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra /prípadný siedmy zápas/



16. apríla: HK Spišská Nová Ves - HC Košice /prípadný siedmy zápas/

Nitra 29. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra postúpili do semifinále play off Tipos extraligy. "Corgoni" zdolali v šiestom stretnutí HK Poprad 2:0 a v sérii prekvapivo triumfovali 4:2 na zápasy. Nitrania sa stali prvým tímom v histórii najvyššej slovenskej súťaže, ktorý vo štvrťfinále vyradil víťaza základnej časti. V boji o finále sa stretnú s Michalovcami, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Spišská Nová Ves a Košice. Séria medzi Michalovcami a Nitrou odštartuje v stredu 3. apríla, úvodný semifinálový duel medzi S.N Vsou a Košicami je na programe v piatok 5. apríla.Nitrania začali aktívne s cieľom streliť prvý gól, no "" úvodný nápor zvládli. V prostrednej časti boli viackrát blízko k otváraciemu presnému zásahu hostia, ale Nitru podržal spoľahlivo chytajúci Libor Kašík. Zlomový moment zápasu, no aj celej série prišiel v závere druhého dejstva, keď 56 sekúnd pred jeho koncom využil presilovú hru hrdina série Miloš Bubela. Popradčania mali "nôž na krku" a v zostávajúcej dvadsaťminútovke museli všetko vrhnúť do ofenzívy. To otvorilo priestor na prípadné brejky a jeden z nich využil v 52. minúte Dávid Okoličány, ktorý zabezpečil Nitre dvojgólové vedenie. Zaskočený Poprad už v búrlivej atmosfére nedokázal zmobilizovať sily a s vyraďovacou fázou sa rozlúčil už vo štvrťfinále.