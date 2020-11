Hokejisti HK Nitra prehrali s DVTK Miškovec 2:3 pp v 2. kole

dohrávka 2. kola:



HK Nitra - DVTK Miškovec 2:3 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 5. Holešinský (Šťastný), 44. Hrnka (Pätoprstý) - 25. Galanisz (Wehrs), 42. Lövei (Révész), 64. Rauhauser (Osterberg). Rozhodovali: Fridrich, Stano - Kacej, Synek, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše: Szirányi (Miškovec) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley - Pupák, Cardwell, Švarný, Bodak, Vitáloš, Knižka - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Holešinský, Dauda, Žitný - Minárik, Šiška, Pätoprstý - Škvarek



Miškovec: Rajna – Wehrs, Szirányi, Wolff, D. Kiss, Láda, Rauhauser – Rokaly, Vas, Révész – Lövei, Galanisz, Magosi – Csányi, Osterberg, Jordan – Ritó, Miskolczi, Vojtkó



Nitra 24. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry prehrali v utorok v dohrávke 2. kola Tipos extraligy na domácom ľade s maďarským Miškovcom 2:3 po predĺžení.Úvodná tretina veľa vzruchu nepriniesla. Sieť sa podarilo napnúť iba domácim, keď v 5. minúte vystrelil spoza hráča Holešinský a ten istý hráč si puk aj sám bekhendom dorazil. Na opačnej strane mohol vyrovnať Lövei, ktorý ušiel Vitálošovi, ale puk namieril nad bránu.Na začiatku prostrednej časti hry mali výhodu štvorminútovej presilovky Nitrania, ale ich kombinácia bola pomalá a gólom neskončila. V 25. minúte si nedali domáci pozor na Galanisza, ktorý svoj únik zakončil presnou strelou nad vyrážačku - 1:1. Miškovec mal po góle hernú prevahu a v závere tretiny viackrát zachránil Nitru pred inkasovaným gólom Cowley.Aj vstup do tretej tretiny vyšiel lepšie práve Miškovcu a Lövei poslal v 42. minúte hostí do vedenia. Vyrovnať sa však podarilo už o dve minúty Hrnkovi strelou z uhla pod brvno. Obe mužstvá hrali s vedomím, že každá chyba ich môže stáť body. V 58. minúte urobili chybu domáci, ale Cowley zneškodnil pokus kapitána Vasa a išlo sa do predĺženia. V ňom boli aktívnejší hostia, ktorí svoju snahu pretavili aj do gólu a zaslúžene brali zo zápasu bod navyše. Strelou pomedzi betóny Cowleyho rozhodol Rauhauser.