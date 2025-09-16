< sekcia Šport
Hokejisti HK Nitra zaznamenali na ľade HC Slovan Bratislava víťazstvo
Hostí poslal do vedenia Passolt v 5. minúte po chybnej prihrávke obrancu „belasých“ Brincka.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zaznamenali na ľade HC Slovan Bratislava svoje prvé víťazstvo v novej sezóne Tipsport ligy. V riadnom hracom čase utorkového duelu síce stratili trojgólový náskok, ale napokon zdolali Slovan 4:3 po predĺžení.
Hostí poslal do vedenia Passolt v 5. minúte po chybnej prihrávke obrancu „belasých“ Brincka. Zverenci Andreja Kmeča trafili v prvej tretine trikrát konštrukciu bránky, z toho dvakrát 17-ročný Chrenko, ktorý ale medzitým aj skóroval. V 11. minúte drzým a nádherným zakončením s hokejkou medzi nohami zvýšil na 2:0 pomedzi Andrisíkove betóny. Tento priestor trafil v prvom dejstve ešte aj Passolt, v 14. minúte pridal bekhendom svoj druhý presný zásah. Trojgólový rozdiel platil do 29. minúty, keď znížil na 1:3 v presilovke Elson, ktorý sa v 47. minúte postaral aj o druhý gól domácich, opäť v početnej prevahe. Zverenci Brada Tappera napokon vyrovnali na 3:3 v 52. minúte po Vargovom tečovaní Královičovej strely. V predĺžení rozhodol o triumfe Nitry Krištof.
Tipsport liga - 3.kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 3:4 pp (0:3, 1:0, 2:0 - 0:1)
Góly: 29. Elson (Acolatse, O'Connor), 47. Elson (Pecararo, Peterek), 52. Varga (Královič, Peterek) - (5. Passolt, 11. Chrenko (Nemec), 14. Passolt (Krištof, Vitaloš), 62. Krištof (Osburn). Rozhodcovia: Stano, Žák - Jedlička, Durmis, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3576 divákov
Slovan: Andrisík - Maier, O'Connor, Brincko, Královič, Ličko, Acolatse, Petras - Pecararo, Elson, Bondra - Takáč, Peterek, Dmowski - Kukumberg, Marcinko, Petriska - Jendek, Preisinger, Varga - Šimun
Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael - Passolt, Krištof, Paulovič - Hrnka, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Nemec, Chrenko, Kováč - Molnár
