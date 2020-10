Hokejisti HK Nitra zdolali HC Mikron Nové Zámky 4:3 v predohre 8.kola

HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)



Góly: 16. Holovič (Obdržálek, Mikuš), 23. Obdržálek (Ondrušek), 24. Obdržálek (Seppänen, Hämäläinen) – 7. Bodák (Švarný, Tvrdoň), 9. Dauda (Kollár, Šťastný), 14. Hrnka (Tvrdoň, Pupák), 55. Hrnka (Slovák). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Orolin, Jurčiak, vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Holenda, Drtina, Mikuš, Šeliga, Västilä, Fereta, Ordzovenský – Hämälainen, Seppänen, Obdržálek – Jurík, Holovič, Giľák – Rogoň, Embrich, Zahradník – S. Rehák, Ondrušek, Andrisík



HK Nitra: Cowley – Mezei, Vitaloš, Švarný, Nemec, Pupák, Bodák, Knižka, Minárik – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, Šťastný, Lantoši – Holešinský, Dauda, Žitný – Pätoprstý, Šiška, Čaládi



Nové Zámky 11. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra bodovali naplno aj vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Tipos extraligy. V nedeľnej predohrávke 8. kola síce premárnili trojgólový náskok, ale napokon vyhrali na ľade HC Mikron Nové Zámky 4:3. O víťazstve hostí rozhodol v 55. minúte svojím druhým gólom v zápase Tomáš Hrnka.Duel bol špeciálny pre novozámockého centra Marcela Holoviča, ktorý nastúpil na svoj jubilejný 500. zápas v najvyššej súťaži. Ako prví pohrozili domáci, v 5. minúte strelu Zahradníka zlikvidoval brankár Cowley. Ďalšie minúty však patrili hosťom, ktorí prebrali taktovku a dokázali svoje ofenzívne úsilie vyjadriť aj gólmi. V 7. minúte Švarný spoza bránky nabil Bodákovi, ktorý strelou spred kruhov prekonal Kiviaha. Na 2:0 zvýšil o dve minúty neskôr šikovným tečom v presilovke Dauda a tretí zásah Nitry pridal v 14. minúte Hrnka, ktorý sa rovnako presadil v početnej výhode. Otrasení domáci dokázali v prvej tretine odpovedať iba korigujúcim zásahom jubilanta Holoviča.V druhej časti Novozámčania zvýšili pohyb a dôraz, naopak hostia zneisteli. Domáci vycítili šancu a v 23. minúte Obdržálek zaskočil z veľkého uhla Cowleyho. O necelú minútu už bolo vyrovnané, keď prečíslenie 2 na 1 využil opäť Obdržálek. V ďalších minútach rozkúskovali hru početné vylúčenia. V 33. minúte urobil obrovskú chybu útočník Nitry Kollár, ktorý poslal Seppänena do úniku, fínsky legionár v drese domácich však recept na Cowleyho nenašiel. Ďalšie veľké šance v domácom drese nepremenili Zahradník a Rogoň.V tretej tretine mohol poslať Nové Zámky prvýkrát do vedenia Giľák, ktorý sa dosal do samostatného úniku, Cowley bol však proti. Koncovku duelu zvládli lepšie Nitrania. V 55. minúte predviedol vydarenú akciu Hrnka, ktorý sa popri Mikušovi predral až pred Kiviaha a poslal puk k ľavej žrdi - 3:4. Domáci si v závere vybrali oddychový čas, ale vyrovnania sa nedočkali.