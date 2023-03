HK Nitra – HK Poprad 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 2. Sýkora (Gajdoš, Bodák), 40. Krivošík (Gill, Baláž). Rozhodovali: Stano, Žák – Hercog, Jedlička, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitaloš, Pupák – Bajtek, Baláž, Krivošík – A. Sýkora, Gill, Lacka – Solenský, Hrnka, Elmer – Leščenko, Buncis, Čederle



Poprad: Peters – Razgals, Jasečko, Brincko, Betker, Drgoň, Kukuča, Podlipnik, Meliško – Valigura, Kolouch, Bubela – Vainio, Kundrik, Sokoli – Záborský, Špirko, Peresunko – Svitana, Mlynarovič, S. Petráš



/konečný stav série: 3:0/

Nitra 11. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra zdolali HK Poprad aj v treťom zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy a uzavreli stav série na 3:0. Sobotným triumfom x:x tak Nitrania spečatili postup do štvrťfinále. V ňom bude súperom "corgoňov" víťaz základnej časti HC Košice.Domáci zaskočili súpera už po 68 sekundách, keď sa tečom presadil Sýkora. Po zvyšok zápasu Nitra efektívne bránila stredné pásmo, čím sťažila "kamzíkom" konštruktívny prechod do pásma. Tri sekundy pred koncom prostrednej časti uzavrel zápas gólom na 2:0 Krivošík.