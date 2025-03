Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade Popradu

štvrťfinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Poprad - HK Nitra 3:4 po predĺžení (3:0, 0:3, 0:0 - 0:1)



Góly: 4. Bjalončík (Turan, Calof), 8. Török (Nauš, Urbánek), 16. Cracknell (Calof, Cardwell) – 23. Pobežal (Kováč, Aittokallio), 24. Descheneau (Cotton, Buček), 25. Cotton (Bubeľa, Passolt), 72. Čederle (Hrnka, Cotton). Rozhodcovia: Stano, Výleta - Jedlička, Durmis, vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: Hrnka (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4220 divákov.



/stav série: 1:3/



Poprad: Belányi - Turan, Bourque, Romančík, Kotvan, Cardwell, Malina, Sluka - Calof, Cracknell, Bjalončík - Török, Urbánek, Nauš - Bracco, Suchý, Giľák - Nespala, Mlynarovič, Kundrik - Božoň



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Csányi, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Pobežal

Poprad 22. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Poprad 4:3 po predĺžení v štvrtom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 3:1. Víťazný gól strelil v 72. minúte útočník Sebastián Čederle. Piaty duel je na programe v utorok od 18.00 h v Nitre.Domáci začali od úvodu útočne so snahou vyrovnať stav série. Už v 4. minúte sa pri avizovanom vylúčení presadil Peter Bjalončík. Krátko na to zvýšil Tomáš Török a v presilovej hre skóroval aj Adam Cracknell. Nitra však nezložila zbrane a v druhej tretine dokázala zmazať trojgólové manko. V 23. minúte strelil gól Tomáš Pobežal, o ďalších 45 sekúnd sa tešil Sahir Gill a o 29 sekúnd neskôr aj Alex Cotton. "" mohli rozhodnúť v predĺžení, keď hrali päťminútovú presilovú hru po vylúčení Branislava Mezeia. Početná výhoda im však vôbec nevyšla a tak prišiel trest na druhej strane. Obrat Nitry dokonal Čederle. Nitra tak môže v utorok ukončiť sériu a postúpiť do semifinále.