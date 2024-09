Hokejisti HK Nitra zvíťazili v zápase nad Liptovským Mikulášom

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 4:5 pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 7. Taylor (Sukeľ, Réway), 8. Žilka (Vankúš), 33. Avcin (Tkáč, Réway), 45. Chmielewski (Réway, Tkáč) - 6. Jackson (Bajtek), 37. Hrnka (Alger, Jackson), 39. Hrnka (Ritchie, Auk), 60. Ritchie (Cotton, Hrnka), 61. Buček (Cotton, Ritchie). Rozhodcovia: Jobbágy, Rojík - Bogdaň, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 817 divákov.



Mikuláš: Surák - Foote, Hraško, Ullman, Lalík, Taylor, Mezovský, Štrbáň - Nespala, Quince, Avcin - Pereskokov, Sukeľ, Réway - Tkáč, Uhrík, Chmielewski - Nauš, Vankúš, Žilka



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Auk, Hain, Vitáloš, Stacha, Bača - Ritchie, Bajtek, Buček - Alger, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bačo, Hrnka, Csányi



Liptovský Mikuláš 29. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola Tipos extraligy na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 po predĺžení a figurujú na 2. mieste tabuľky. Domáci tím si pripísal prvý bod v sezóne, prvé štyri stretnutia prehral v riadnom hracom čase.Hostia mali lepší vstup do zápasu a už po piatich minútach viedli 1:0 po góle Roberta Jacksona, no domácim netrvalo ani tri minúty a skóre otočili. O vyrovnanie sa postaral Zachary Taylor a na 2:1 zvýšil Jakub Žilka. Druhá tretina mala opačný scenár, na 3:1 zvýšil Alexander Avcin, no potom dorovnal skóre dvoma gólmi Tomáš Hrnka - 3:3. Liptákov poslal znova do vedenia v 45. minúte v presilovke Aron Chmielewski a dlho sa zdalo, že si pripíšu prvý triumf v sezóne. Nitra však stiahla brankára, minútu a 15 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal Brett Ritchie a po 27 sekundách predĺženia rozhodol Samuel Buček.