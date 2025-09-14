< sekcia Šport
Hokejisti HK Poprad doma triumfovali nad hráčmi Michaloviec 5:4
Gólovo vstúpili do zápasu hostia, ale prvú tretinu napokon ovládli domáci.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 14. septembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad si pripísali prvé body v novej sezóne Tipsport ligy. V nedeľnom zápase 2. kola doma triumfovali nad hráčmi Michaloviec 5:4, víťazný gól vsietil štyri minúty pred koncom hry obranca Oldrich Kotvan. Michalovce sú po dvoch stretnutiach bez bodu.
Gólovo vstúpili do zápasu hostia, ale prvú tretinu napokon ovládli domáci vďaka zásahom Petra Kundrika a Kevina Gabora. Začiatkom prostredného dejstva zvýšil na 3:1 z pohľadu domácich Jakub Urbánek, ale Michalovce potom nastrieľali tri góly a otočili na 4:3. V poslednej tretine prišlo vyrovnanie z hokejky Adama Cracknella a o víťazstve „kamzíkov“ napokon rozhodol Kotvan.
hlasy po zápase /zdroj: hkpoprad.sk/:
Ján Šimko, tréner Popradu: „V úvode sezóny potrebujeme hrať play off hokej, lebo všetci majú energiu, chcú vyhrávať a začali z rovnakej štartovacej čiary. Počas zápasov máme veľa výkyvov, museli sme sa s nimi vyrovnať, Prešov sme hodili za hlavu. Mali sme náskok, ale nie je mysliteľné, že za dve tretiny nezablokujeme strelu. Do tretej tretiny sme chceli vstúpiť inak, bojovali sme s oslabovkami, ale ukázali sme, že sme silný tím. Som rád, že tieto situácie prichádzajú z úvodu, lebo ich vieme rýchlo riešiť. Sme odolný tím, pevne verím, že ďalší zápas odohráme tak, ako chceme.“
Juraj Faith, tréner Michaloviec: „Veľmi ťažko sa mi to hodnotí po tomto priebehu. Odohrali sme diametrálne odlišný zápas ako v Liptovskom Mikuláši. Bolo v ňom veľa dobrých vecí, tlak na bránu a aj obranná fáza nám relatívne vychádzala. Od stavu 3:1 pre Poprad sme verili, že vojdeme do zápasu, videl som energiu u hráčov. Presilovka, ktorú sme hrali štyri minúty, nám však ublížila, namiesto toho, aby sme zvýšili náskok, necháme si ujsť hráčov dvaja na gólmana a o 20 sekúnd opäť samostatný únik. Potom to bolo otvorené, Poprad mal optický tlak, ale aj my sme mali šance. Trénerský štáb Popradu spravil správne rozhodnutie, že poslal Vaya na tretiu tretinu, veľmi ich podržal. Následne sme z jednoduchého buly dostali gól, kde naši hráči neboli tam, kde mali byť. Škoda, za dnešný výkon sme si body zaslúžili, ale tie sa rozdávajú za výsledok, nie za snahu.“
Tipsport liga - 2. kolo:
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 5:4 (2:1, 1:3, 2:1)
Góly: 14. Kundrik (Kotvan, Bodák), 19. Gabor (Malina, Sproul), 23. Urbánek (Kotvan, Nauš), 43. Cracknell, 56. Kotvan (Suchý) - 3. Fominych (Lindelöf, Michnáč), 25. Meliško (Svitana, Spodniak), 28. Virtanen (Martel, Roy), 35. Martel (Welsh, Roy). Rozhodcovia: Konc, Klejna - Hercog, Staššák, vylúčení: 9:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 2562 divákov.
Poprad: Belányi - Malina, Sproul, Kotvan, Bodák, Nemčík, Fereta - Wong, Cracknell, Calof - Nauš, Urbánek, Torok - Výhonský, Bjalončík, Majdan - Kundrik, Suchý, Gabor
Michalovce: Glosár - Welsh, Roman, Lindelöf, Ligas, Stripai, Meliško, Rimko, Matta - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Michnáč - Spodniak, Svitana, Safaralajev - Varga, Lichaneč, Hrabčák
